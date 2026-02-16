2.10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നവജാത ശിശുവിനെ വില്ക്കാൻ ശ്രമം, അമ്മ അടക്കം 5 പേര് അറസ്റ്റില്
നവജാതശിശുവിനെ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ശ്രമിച്ച അഞ്ച് സ്ത്രീകള് അറസ്റ്റില്. കേസില് ഉള്പ്പെട്ട ബാക്കി മൂന്ന് പേര്ക്കായി തിരച്ചില് നടക്കുന്നു.
Published : February 16, 2026 at 8:50 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: നവജാതശിശുവിനെ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ശ്രമിച്ച സംഭവത്തില് മാതാവ് ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് സ്ത്രീകള് അറസ്റ്റില്. പ്രതികൾ പാർക്കിൽ വച്ച് കുട്ടിയെ കൈമാറുന്നതിനിടയിലാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിലാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം. കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ, ആശാ വർക്കർ, കുട്ടിയെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീ, മറ്റ് രണ്ട് പേർ എന്നിവരെയാണ് പഞ്ചാബ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
സംഭവത്തില് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പാര്ക്കില് വച്ച് കുഞ്ഞിനെ കൈമാറുന്നത് കണ്ടവരാണ് സംശയം തോന്നി പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തുടര്ന്ന് സംഭവസ്ഥത്ത് വച്ച് പിടികൂടി. 2.10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് നവജാതശിശുവിനെ വിൽക്കാന് ശ്രമിച്ചതെന്ന് അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ സമീർ വർമ്മ പറഞ്ഞു.
"കുട്ടിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പങ്കും അന്വേഷിക്കുമെന്നും അന്വേഷണത്തിനനുസരിച്ച് ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും" എഡിസിപി പറഞ്ഞു. കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച നഴ്സിങ് ഹോമിലെ ഡോക്റുടെ പങ്കും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കേസില് കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മനുഷ്യക്കടത്ത് നിയമത്തിലെ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഈ കേസിൽ ആകെ 8 പ്രതികൾ ഉണ്ടെന്നും 5 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സമീര് പറഞ്ഞു. ബാക്കി മൂന്ന് പേര്ക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടിക്കളെ കടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ എല്ലാ കണ്ണികളെയും തങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്, ഇവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സംഭവം വിശദീകരിച്ച് പൊലീസ്
ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിനി സുനിതദേവിയുടെ കുട്ടിയെയാണ് വില്ക്കാന് ശ്രമിച്ചത്. ലുധിയാനയിലെ അറോറ നഴ്സിങ് ആശുപത്രിയിൽ ഫെബ്രുവരി 13 നാണ് സുനിത ദേവി ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. എന്നാല് ഇവര്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ വളര്ത്താന് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ആശുപത്രിയിലെ ആശാ വർക്കറിനോട് കുഞ്ഞിനെ വില്ക്കാന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
"ആശാ വര്ക്കര് ഡോ. മൻമീത് കൗറുമായി കുട്ടിയെ വില്ക്കുന്ന കാര്യം സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം അവളുടെ മാതൃസുഹൃത്ത് രുചിയുമായി സംസാരിച്ചു. മോഗയിൽ നിന്നുള്ള മൻദീപ് കൗറുമായി രുചി സംസാരിച്ചു. മൻദീപിന് കുട്ടികളില്ല അതുകൊണ്ട് സുനിത ദേവിയുടെ പെൺകുട്ടിയെ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അവർ തമ്മിൽ 2.10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി. കുട്ടിയെ വാങ്ങിയ സ്ത്രീ ഓൺലൈനായി പണം ട്രാൻസ്ഫര് ചെയ്തു" സമീര് പറഞ്ഞു. തുകയിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ ശിശുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകാനും 60,000 രൂപ ഇടനിലക്കാർക്കിടയിൽ കമ്മിഷനായി വിതരണം ചെയ്യാനുമായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്ന് വർമ്മ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
