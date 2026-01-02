ETV Bharat / bharat

ഏഴ്‌ വയസുകാരന് ഇന്ത്യന്‍ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്‌സ്‌. നേട്ടം ഇഷ്‌ട വിനോദമായ ഹൂല ഹൂപ്പിങ് പ്രകടനത്തിലൂടെ. 300 സെക്കന്‍ഡ് ഹൂല ഹൂപ്പിങ്ങിനിടെ പടികള്‍ കയറിയത് വിജയത്തിലേക്ക്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 2, 2026 at 3:31 PM IST

ഛണ്ഡീഗഡ്: ഓരോ ദിവസവും നമ്മള്‍ ശരീരം എത്രമാത്രം ചലിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കില്‍ ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറായിരിക്കും ശരീരത്തില്‍ കാര്യമായ ചലനങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുക. ഇനിയിപ്പോള്‍ വ്യായാമം ശീലമില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കില്‍ കാര്യം പറയുകയും വേണ്ട. ഇത്തരത്തില്‍ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വയ്‌ക്കാനുള്ളതാണോ നമ്മുടെ ശരീരവും അതില്‍ നിന്നുള്ള ഊര്‍ജവും. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാല്‍ ശരീരത്തില്‍ നിന്നും അധികം ഊര്‍ജം ലഭ്യമാക്കാന്‍ നമ്മുക്കാകും.

ഇത്തരത്തില്‍ സ്വന്തം ഹോബികളിലൂടെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കുന്ന ചിലരെയെങ്കിലും നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലെ. കുട്ടികളില്‍ പലര്‍ക്കും പല ഹോബികളുള്ളതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാല്‍ സ്വന്തം ഹോബി എന്താണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത ചില കുട്ടികളെയും കാണാം. അത്തരം കുട്ടികള്‍ക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കനുണ്ട്. അങ്ങ് പഞ്ചാബില്‍. സ്വന്തം ഹോബി ഈ ഏഴ്‌ വയസുകാരനെ എത്തിച്ചത് ഇന്ത്യന്‍ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സിലേക്കാണ്. ലുധിയാനകാരനായ സച്ചിയാർ സിങ് ഒബ്‌റോയ്‌യാണ് സ്വന്തം പേര് ഇന്ത്യന്‍ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡില്‍ വരച്ചിട്ടത്.

ചെറുപ്പം മുതല്‍ സച്ചിയാറിന് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട ഒരു വിനോദമുണ്ട്, ഹൂല ഹൂപ്പിങ്. അതിലെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഈ നേട്ടത്തിനും കാരണം. വിശ്രമമില്ലാതെ 300 സെക്കന്‍ഡ് നീണ്ട ഹൂല ഹൂപ്പിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ കുട്ടി ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചത്. വെറും ഹൂല ഹൂപ്പിങ് മാത്രമല്ല. ഹൂല ഹൂപ്പിങ് ചെയ്‌ത് കൊണ്ട് 63 പടികള്‍ കയറിയാണ് സച്ചിയാര്‍ ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചത്.

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും ഇത്തരമൊരു റെക്കോര്‍ഡ് കരസ്ഥമാക്കുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി കൂടിയാണ് സച്ചിയാര്‍. ഹൂല ഹൂപ്പിങ് സ്ഥിരമാക്കിയ സച്ചിയാറിന് കൈവന്ന ക്ഷമ, അച്ചടക്കം, ശരീരത്തിന്‍റെ ബാലന്‍സിങ് എന്നിവയാണ് സച്ചിയാറിന്‍റെ ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് വഴിവച്ചത്.

സച്ചിയാറിന്‍റെ ഹൂല ഹൂപ്പിങ്ങ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നവംബര്‍ 27നാണ് റെക്കോഡ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പിന്നാലെ ന്യൂഇയര്‍ ദിനത്തില്‍ സച്ചിയാറിന് മെഡലും റെക്കോഡ് കിറ്റും സമ്മാനിച്ചു.

ഇതെനിക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട വിനോദം: “എനിക്ക് ഹൂല-ഹൂപ്പ് ഇഷ്‌ടമാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഇനിയും കൂടുതല്‍ റെക്കോർഡുകൾ നേടാന്‍ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന്” സച്ചിയാര്‍ പറഞ്ഞു.

സമപ്രായക്കാരുടെയോ മാതാപിതാക്കളുടെയോ സമ്മർദ്ദമല്ല, മറിച്ച് സ്ഥിരമായ പരിശീലനവും സ്വയം അച്ചടക്കവുമാണ് സച്ചിയാറിന്‍റെ വിജയത്തിന് കാരണമെന്ന് അമ്മ പറയുന്നു. ഈ വിജയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റേതാണ്. ചെറുപ്രായത്തില്‍ ലുധിയാനയ്‌ക്ക് മാത്രല്ല പാഞ്ചാബിന് തന്നെ മകന്‍ അഭിമാനമായി. അതില്‍ തങ്ങള്‍ സന്തുഷ്‌ടരാണെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു.

"ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണം സച്ചിയാറിന്‍റെ കഠിനാധ്വാനവും അച്ചടക്കവുമാണെന്ന് പിതാവും പറഞ്ഞു. പതിവായി അവന് പരിശീലനം നടത്താറുണ്ട്. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവനെ പിന്തുണയ്‌ക്കും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അംഗീകാരത്തിലും അഭിനന്ദനത്തിലും പ്രോത്സാഹനം നേടിയ സച്ചിയാർ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സിൽ തന്‍റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടുക എന്നതാണ് സച്ചിയാറിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. അതിനായുള്ള പരിശ്രമം തുടരാനാണ് സച്ചിയാറിന്‍റെ തീരുമാനം.

