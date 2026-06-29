രാമനാഥപുരത്ത് ഏഴ് വയസുകാരിയെ അമ്മായി കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞ് കൊന്നു; കൊലപാതകത്തിന് കാരണം അസൂയ
ഭിന്നശേഷിയുള്ള തൻ്റെ കുഞ്ഞിനോട് ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വാത്സല്യം കാണിക്കാതെ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകളായ സായി ദീപ്തിയോട് വാത്സല്യം കാണിച്ചതാണ് അസൂയക്ക് കാരണം.
Published : June 29, 2026 at 6:45 PM IST
ചെന്നൈ: രാമനാഥപുരത്ത് ഏഴ് വയസുകാരിയെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. സായി ദീപ്തി എന്ന ഏഴു വയസുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി കിണറ്റിൽ തള്ളിയത് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മായിയാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ടാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് അമ്മായിയായ സബാരിക പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു.
മധുരയിലെ ബൈക്കരയിലെ മുത്തുരാമലിംഗപുരം പ്രദേശത്തെ ബാലഗണേഷിനും കാർത്തിഗൈ സെൽവിക്കും ഏഴ് വയസ്സുള്ള സായി ദീപ്തി, ചാരു നിതിക എന്നീ ഇരട്ട പെൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും ഒരു സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ കാർത്തിഗൈ സെൽവി തൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളുമായി രാമനാഥപുരത്തെ എം.എസ്.കെ. നഗറിലുള്ള തൻ്റെ അച്ഛനായ മുത്തുമുരുകൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് പതിവായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് വാരാന്ത്യത്തിൽ കാർത്തിഗൈ സെൽവി പെൺമക്കളോടൊപ്പം രാമനാഥപുരത്ത് എത്തി. കുട്ടികൾ മുത്തശ്ശിക്കും മുത്തശ്ശനുമൊപ്പം സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു. പിന്നീട്, അത്താഴം കഴിച്ച ശേഷം അവർ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. രാവിലെ 6:00 മണിയോടെ കാർത്തിഗൈ സെൽവി ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ സായി ദീപ്തിയെ കാണാനില്ലെന്ന് മനസിലായി. സംഭവത്തിൽ പരിഭ്രാന്തയായ അവർ മകളെ കാണാതായ വിവരം മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് സായി ദീപ്തിയെ കാണാതായ വാർത്ത അയൽക്കാർക്കിടയിലും പ്രചരിച്ചു. പിന്നീട് രാമനാഥപുരത്തെ നാട്ടുകാരും പെൺകുട്ടിക്കായുള്ള തെരച്ചിലിൽ പങ്കാളികളായി.
പരാതിയെത്തുടർന്ന് പൊലീസും തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ഒടുവിൽ, മുത്തച്ഛൻ്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും വീടിന് പിന്നിലുള്ള കിണറ്റിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. 'സംശയാസ്പദമായ മരണം' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടിയെ കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയായ ശബരികയാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു
കൊലപാതകത്തിന് കാരണം അസൂയ്യ
ഏഴുവയസുകാരിയെ അമ്മായി അസൂയ കാരണം കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന വാർത്ത വലിയ ഞെട്ടലോടെയാണ് ആളുകൾ കേട്ടത്. ഏഴുവയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയോട് അസൂയ തോന്നാനും അത് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കാനുമുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് അമ്മായിയായ സബാരിക തന്നെ പൊലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. സബാരികയുടെ കുട്ടിക്ക് ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായതിനാല് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും തൻ്റെ കുട്ടിയോട് വലിയ വാത്സല്യം ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല
അതേസമയം അവർ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കുട്ടിയോട് വലിയ വാത്സല്യം കാണിച്ചു. എല്ലാവർക്കും സായി ദീപ്തിയോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദുഃഖിതയായ തനിക്ക് ഒടുവിൽ സായി ദീപ്തിയോട് അസൂയ തോന്നിത്തുടങ്ങിയെന്നും പെൺകുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ സായി ദീപ്തിയെ എടുത്ത് കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞുവെന്നും സബാരിക പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് സബാരികയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
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