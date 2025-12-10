വായ മൂടിക്കെട്ടി, സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് കുത്തിയിറക്കി; ക്രൂരത ഏഴ് വയസുകാരിയോട്, പ്രതി അറസ്റ്റില്
ഏഴ് വയസുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമം. പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ മൂർച്ചയുള്ള ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് തിരുകി. പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി പൊലീസ്.
Published : December 10, 2025 at 12:58 PM IST
ഗുജറാത്ത്: ഡൽഹിയിലെ നിർഭയ കേസിന് സമാനമായി ഏഴ് വയസുകാരിക്ക് നേരെ അതിദാരുണമായ ബലാത്സംഗ ശ്രമം. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടിൽ ദാഹോദ് ജില്ലയിലെ അറ്റ്കോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത. ബലാത്സംഗ ശ്രമത്തിനിടെ പെൺകുട്ടി നേരിട്ടത് മൃഗീയ ഉപദ്രവം. പ്രതി പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് മൂർച്ചയുള്ള ഇരുമ്പു ദണ്ഡ് തിരുകി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
ഡിസംബർ നാലിനായിരുന്നു സംഭവം. ദാഹോദ് ജില്ലയിലെ പന്തക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഏഴ് വയസുകാരി. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഈ സമയം കുട്ടി സമീപത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായി. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ പെൺകുട്ടിയെ വഴിയരികിൽ രക്തം വാർന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയെ രാജ്കോട്ടിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് മൂർച്ചയുള്ള ഇരുമ്പു ദണ്ഡ് കുത്തിയിറക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ദേഹമാസകലം മുറിവുകളും പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്
വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് പ്രതിക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി. ഇതിനായി പൊലീസിൻ്റെ പത്ത് ടീമുകളെ വിന്യസിച്ചു. കൂടാതെ സംശയാസ്പദമായി തോന്നിയ ഏകദേശം 100 പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്നും പത്ത് പേരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രതിയായ 30കാരൻ റാം സിങ് തെർസിങ്ങിനെ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു എന്ന് എസ്പി വിജയ് സിങ് ഗുർജാർ പറഞ്ഞു.
റാം സിങ് തെർസിങ്ങിനെ സംഭവ സ്ഥലത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു വയലിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. പൊലീസിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. പെൺകുട്ടിയെ ബലംപ്രയോഗിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
ബലപ്രയോഗത്തിനിടയിൽ പെൺകുട്ടി നിലവിളിച്ചപ്പോൾ വായ മൂടിക്കെട്ടി. മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയും പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് മൂർച്ചയുള്ള ഇരുമ്പു ദണ്ഡ് കുത്തിയറക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നും പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിലവിൽ പെൺകുട്ടി ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്.
സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെക്കൂടാതെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്നും എസ്പി വിജയ് സിങ് ഗുർജാർ പറഞ്ഞു. പ്രതി മധ്യപ്രദേശിലെ അലിരാജ്പൂർ സ്വദേശിയാണ്. ഇവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു എന്നും എസ്പി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
