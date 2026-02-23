ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന സംയുക്ത സൈനിക നടപടി; ഏഴ് തീവ്രവാദികളെ വധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിലെ ചത്രോ വനമേഖലയിൽ ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ ഏഴ് തീവ്രവാദികളെ വധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. സിവിൽ, മിലിട്ടറി ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതെന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചു. സൈന്യവും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസും സിആർപിഎഫും സംയുക്തമായാണ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ചത്രോ വനമേഖലയിൽ സുരക്ഷാ സേനയും തീവ്രവാദികളും തമ്മിൽ നിരവധി തവണ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്.
326 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനുകളിൽ എഫ്പിവി ഡ്രോണുകൾ, ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ, ആർപിഎ/യുഎവികൾ, ആധുനിക ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും സൈന്യം പറഞ്ഞു. കഠിനമായ തണുപ്പ്, മഞ്ഞുവീഴ്ച, ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ അതിജീവിച്ചാണ് സേനാംഗങ്ങൾ തീവ്രവാദികളെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ സൈനിക വിഭാഗമാണ് വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ്.
ഇന്നലെ കിഷ്ത്വാറിലെ പാസർകുട്ട് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ തീവ്രവാദ കമാൻഡറായ സൈഫുള്ളയും രണ്ട് കൂട്ടാളികളും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. "സൈഫുള്ളയേയും കൂട്ടാളികളേയും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ സേനയുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള പരിശ്രമം കാരണമാണ്. നമ്മുടെ സൈനികരുടെയും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനും ധൈര്യത്തിനും ശൗര്യത്തിനും എതിരെ ഒന്നിനും നില നിൽക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്" സൈന്യം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ, ഫെബ്രുവരി 4 ന് കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിലെ ഛത്രൂവിലെ ദിചാർ പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ഭീകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഡൽഹിയിൽ തീവ്രവാദ ഭീഷണി
തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ തീവ്രവാദ ഭീഷണിയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയെന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന്, പഴയ ഡൽഹിയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടുതൽ പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
പാക് ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ ഡൽഹിയിലും രാജ്യത്തെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സംഘടനകൾ ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തെയും ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് പ്രദേശത്തെ മതപരമായ സ്ഥലങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിവരങ്ങളിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ഏജൻസികൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കുകയാണ്, എന്നിരുന്നാലും കൃത്യമായ നടപടികളോ സംശയാസ്പദമായ അറസ്റ്റുകളോ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല.
