പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം: ഓഹരിവിപണിയില് വന് ഇടിവോടെ തുടക്കം
Published : March 2, 2026 at 11:47 AM IST
മുംബൈ:പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിൽ കുത്തനെയുള്ള വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇക്വിറ്റി സൂചികകളായ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും തിങ്കളാഴ്ച ആദ്യ വ്യാപാരത്തിൽ തകർന്നു.
ബിഎസ്ഇയിലെ 30 ഓഹരികളുള്ള സെൻസെക്സ് 2,743.46 പോയിന്റ് അഥവാ 3.37 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 78,543.73 എന്ന നിലയിലെത്തി. 50 ഓഹരികളുള്ള എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 533.55 പോയിന്റ് അഥവാ 2.11 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 24,645.10 എന്ന നിലയിലെത്തി.
സെൻസെക്സ് ഓഹരികളിൽ, ഇന്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ, ലാർസൻ & ട്യൂബ്രോ, എറ്റേണൽ, അദാനി പോർട്ട്സ്, ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ്, അൾട്രാടെക് സിമന്റ്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം നേരിട്ടത്.
ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാത്രമാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്.
ആഗോള എണ്ണ മാനദണ്ഡമായ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിന്റ് വില 5.38 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 76.79 ഡോളറിലെത്തി.
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ടെഹ്റാനിൽ നടന്ന യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഞായറാഴ്ച ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തങ്ങളുടെ പരമോന്നത നേതാവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികാരമായി ഇറാൻ ഇസ്രായേലിനും മേഖലയിലെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ മിസൈലുകൾ തൊടുത്തു.
ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ, ജപ്പാനിലെ നിക്കി 225 ഉം ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഹാങ് സെങ് സൂചികയും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്, അതേസമയം ഷാങ്ഹായുടെ എസ്എസ്ഇ കോമ്പോസിറ്റ് സൂചികയും പോസിറ്റീവ് ടെറിട്ടറിയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്.
വെള്ളിയാഴ്ച യുഎസ് വിപണി താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് അവസാനിച്ചത്.
"പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വം അടുത്ത കാലത്തായി വിപണിയിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജ അപകടസാധ്യതയാണ് വിപണി വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന അപകടസാധ്യത," ജിയോജിത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് വി കെ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ (എഫ്ഐഐ) വെള്ളിയാഴ്ച 7,536.36 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചുവെന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ (ഡിഐഐ) 12,292.81 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങി.
"നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അപകടസാധ്യത ഊർജ്ജത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. പണപ്പെരുപ്പ പ്രതീക്ഷകൾ വീണ്ടും ത്വരിതപ്പെടുത്തിയാൽ, നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രാദേശിക അസ്ഥിരത വ്യാപാര പാതകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വിതരണ ശൃംഖലകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ആഗോള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും ചെയ്യും," ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ്, വെൽത്ത് ടെക് സ്ഥാപനമായ എൻറിച്ച് മണിയുടെ സിഇഒ പൊൻമുടി ആർ പറഞ്ഞു.
വെള്ളിയാഴ്ച, സെൻസെക്സ് 961.42 പോയിന്റ് അഥവാ 1.17 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 81,287.19 ൽ എത്തി. നിഫ്റ്റി 317.90 പോയിന്റ് അഥവാ 1.25 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 25,178.65 ൽ അവസാനിച്ചു.