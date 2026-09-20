പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തക പായൽ മേത്ത അന്തരിച്ചു; അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ന്യൂസ് 18 ചാനല് റിപ്പോര്ട്ടറായ പായല് മേത്ത പാര്ലമെന്റ്, ബിജെപിയടക്കം പ്രധാന ബീറ്റുകള് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Published : September 20, 2026 at 1:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകയായ പായൽ മേത്ത (46) അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് (സെപ്തംബർ 20) പുലർച്ചെ മുംബൈയിൽ വച്ചിട്ടായിരുന്നു അന്ത്യം. സിഎൻഎൻ-ന്യൂസ് 18 ലെ മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്നു. മുംബൈയിൽ സന്ദർശനത്തിനിടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നില്ല. പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുംബൈയിൽ.
മുംബൈ സന്ദർശനത്തിനിടെ പായൽ മേത്തയ്ക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് പുലർച്ചെ 2 മണിയോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന് മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തക ഷീല ഭട്ട് എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നാഡിമിടിപ്പ് നിലച്ചെന്നും അവർ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
Sad to share that @payalmehta100 is no more. On a visit to Mumbai she developed uneasiness. Around 2 am she was taken to the hospital. Before any treatment could be administered her pulse went silent. Yesterday by mistake I had dialled her number at 10.49 pm. She responded immediately saying ‘no problem.’ In less than 4 hours of my call to her she has died. Once more, it’s shocking to see how unpredictable is our life. Payal was an exceptionally hardworking journalist. She was a warm friend who was ever ready to help. Deepest condolences to her family and friends.— Sheela Bhatt शीला भट्ट (@sheela2010) September 20, 2026
ന്യൂസ് 18 ചാനല് റിപ്പോര്ട്ടറായ പായല് പാര്ലമെന്റ്, ബിജെപിയടക്കം പ്രധാന ബീറ്റുകള് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയായാണ് മേത്ത അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. മേത്തയുടെ മരണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്, അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ, മറ്റ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
Payal Mehta Ji was a hardworking journalist who remained firmly connected to the ground, bringing a deep understanding of national issues to her reporting. Beyond her work, she will be remembered for the kindness and warmth with which she touched so many lives. Her sudden and untimely passing is extremely saddening. My condolences to her family, friends and colleagues. May they find strength in this difficult hour. Om Shanti.— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2026
നിരവധി ജീവിതങ്ങളെ സ്പർശിച്ച വ്യക്തിത്വമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്നു പായൽ മേത്ത. ദേശീയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ അവർ റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ കൊണ്ടുവന്നു. മേത്തയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊപ്പം നിരവധി ജീവിതങ്ങളെ സ്പർശിച്ച ദയയ്ക്കും ഊഷ്മളതയ്ക്കും അവർ എന്നും ഓർമിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. "അവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ളതും അകാലവുമായ വിയോഗം അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമാണ്. അവരുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും എൻ്റെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്ത് അവർക്ക് ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ. ഓം ശാന്തി," എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
Deeply saddened by the demise of senior journalist Payal Mehta Ji. A thorough professional, committed to sharing every detail of information about an issue with her readers and viewers, and a person with a warm personality, was what defined her. The untimely passing of such a talented and hardworking journalist is an irreplaceable loss to the field of journalism. I extend my deepest condolences to her grieving family and friends and pray to God to give them the strength to bear this profound pain. Om Shanti— Amit Shah (@AmitShah) September 20, 2026
വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിരുന്നു പായൽ മേത്ത എന്ന് അമിത് ഷാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇത്രയും കഴിവും സമർപ്പണവുമുള്ള ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയുടെ അകാല വിയോഗം പത്രപ്രവർത്തന മേഖലയ്ക്ക് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "അവരുടെ ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ഈ അഗാധമായ വേദന താങ്ങാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് നൽകണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർഥിക്കുന്നു. ഓം ശാന്തി," എന്ന് അമിത് ഷാ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
Deeply shocked and saddened to learn about the untimely passing of journalist Payal Mehta. She has left us far too soon. Payal was an extremely hardworking and dedicated journalist who covered the Parliament beat with great commitment and professionalism. During Parliament sessions, she would be present from early morning till late at night, tirelessly following the proceedings and doing her work with remarkable dedication. My heartfelt condolences to her family and friends in this difficult hour. May they find the strength to bear this irreparable loss. Om Shanti.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 20, 2026
മേത്തയുടെ വിയോഗത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. അവർ വളരെ വേഗം നമ്മെ വിട്ടുപോയി. വളരെ കഠിനാധ്വാനിയും സമർപ്പിതയുമായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്നു പായലെന്നും പാർലമെൻ്റ് ബീറ്റ് വളരെ പ്രതിബദ്ധതയോടെയും പ്രൊഫഷണലിസത്തോടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ അതിരാവിലെ മുതൽ രാത്രി വൈകുവോളം മേത്ത സന്നിഹിതനായിരിക്കും. നടപടികൾ അക്ഷീണം പിന്തുടർന്ന് ശ്രദ്ധേയമായി തൻ്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റുമെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ്ങ് ഓർമിച്ചു. "ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്ത് അവരുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം. ഈ നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടം താങ്ങാനുള്ള ശക്തി അവർ കണ്ടെത്തട്ടെ. ഓം ശാന്തി," എന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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Deeply shocked and saddened to hear about the passing away of journalist Payal Mehta in Mumbai. I have known her for a long time. She was full of life and brought an infectious energy to everything she did. Yet for all her dedication to her work, what stood out most was how deeply she valued her relationships. My deepest condolences to her family; I pray they find the strength to navigate this difficult phase. Prayers for her sadgati. Om Shanti 🙏— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2026
പത്രപ്രവർത്തകയും പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ പായൽ മേത്തയുടെ അകാല വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് റെയിൽവേ, വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടിംഗിനോടുള്ള അവരുടെ സമർപ്പണം മാതൃകാപരമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം പായൽ മേത്തയുടെ വിയോഗ വാർത്തയിൽ ഞെട്ടിപ്പോയെന്ന് പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പ്രതികരിച്ചു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവരുടെ പിതാവിൻ്റെ പ്രാർഥനാ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നതാണ്. പാർലമെൻ്റ് സെഷനുകളിൽ പായൽ തന്നെപ്പോലെ പതിവായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അവർ ഒരു യഥാർഥ പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്നു. അവർക്കുവേണ്ടി ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർഥിക്കുന്നു എന്ന് കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു.
ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിലനിൽകിയിരുന്നു എന്ന് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ
പായൽ മേത്തയുടെ വേർപാടിൽ അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയും ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. അവരെ വളരെ കാലമായി അറിയാമെന്നും ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നുരുന്നെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു. ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഊർജ്ജം പകർന്നു. എന്നിരുന്നാലും ജോലിയോടുള്ള അവരുടെ സമർപ്പണത്തിനിടയിലും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് അവർ ബന്ധങ്ങളെ എത്രമാത്രം വിലമതിച്ചിരുന്നു എന്നതാണെന്ന് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പങ്കുവച്ചു. തുടർന്ന് മേത്തയുടെ കുടുംബത്തിന് അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ഈ ദുഷ്ക്കരമായ ഘട്ടം മറികടക്കാൻ അവർക്ക് ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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