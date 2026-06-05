ETV Bharat / bharat

കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാര്യക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തോട്ടം സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ സന്ധ്യ അച്ചയ്യ (60) മരിച്ചത്. ഇവർക്കൊപ്പം തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്കും പരിക്കേറ്റു.

ELEPHANT ATTACK MAN ANIMAL CONFLICT KODAGU FORESTS IPS OFFICER WIFE DEATH
Sandhya (File, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 5, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: കുടകിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മുതിർന്ന ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാര്യക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അണ്ണാലമട സുനിൽ അച്ചയ്യയുടെ ഭാര്യ സന്ധ്യ അച്ചയ്യ (60) ആണ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ തിതിമതിക്ക് സമീപം കൊണാനകട്ടെ ഗ്രാമത്തിലെ എസ്റ്റേറ്റിൽ വച്ചാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്.

തോട്ടം പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സന്ധ്യ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പതിവ് പോലെ രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയ ഇവർ തോട്ടത്തിൽ പോകുകയും തൊഴിലാളികളുടെ ജോലികൾ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ വഴിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തോട്ടത്തിന് എതിർ വശത്തെ വഴിയിൽ നിന്നും കാട്ടാന സന്ധ്യയുടെ നേരെ വരികയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിനിരയായ ഇവർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേല്‍ക്കുകയും.

തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ ഗോണിക്കോപ്പലിലെ ലോപമുദ്ര ആശുപത്രിയിൽ സന്ധ്യയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കിടെ അവർ മരിച്ചു. ഇവരുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റെന്നും അവർ പ്രദേശത്തെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കേരള- തമിഴ്‌നാട് അതിർത്തികൾക്കിടയിലുള്ള ഈ വനപ്രദേശത്ത് ആനകളും മറ്റ് വന്യമൃഗങ്ങളും സ്ഥിരം സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ആനകളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേ പ്രദേശത്ത്, മെയ് 18 ന് ജില്ലയിലെ സോംവാർപേട്ട് താലൂക്കിലെ ദുബാരെ ആന ക്യാമ്പിൽ രണ്ട് ആനകൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അകപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിനിയായ ജന്നിസി (33) മരിച്ചു.

രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മൂന്നാർ- ഉദുമൽപേട്ട് ദേശീയ പാതയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്രികൻ തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. കേരള- തമിഴ്‌നാട് അതിർത്തിയിലെ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനടുത്തുള്ള എസ്- വലവ് (എസ്-കർവ്) വളവിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രി കേരളത്തിലെ അതിരപ്പിള്ളിയിലെ വൈശേരി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വയോധികൻ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാട്ടാന കൃഷിയിടത്തിൽ കയറി വിളകൾ നശിപ്പിച്ചതായും ഭീതിയോടെയാണ് കഴിയുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രിയിൽ, കാട്ടാന വീണ്ടും വീടിനടുത്തെത്തി കൃഷിയിടത്തിൽ കയറി കൂടുതൽ വിളകൾ നശിപ്പിച്ചു. പുല്ലേർക്കട്ട് മോഹനൻ (65) എന്നയാളും സഹോദരൻ രതീഷും ചേർന്ന് ആനയെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മെയ് 30 ന് പുലർച്ചെ 2.45 നായിരുന്നു സംഭവം. ഇതേ പ്രദേശത്ത് ആനയുടെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

Also Read: കനത്ത മഴയിൽ സ്‌കൂളിന് സമീപത്തെ കൂറ്റൻ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു; ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്, ഭയാനക ദൃശ്യങ്ങൾ

TAGGED:

ELEPHANT ATTACK
MAN ANIMAL CONFLICT KODAGU
FORESTS
IPS OFFICER WIFE DEATH
KODAGU ELEPHANT ATTACK WOMEN DEATH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.