Published : February 18, 2026 at 12:55 PM IST
ലഖ്നൗ: കാമുകനെ തേടി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ സീമാ ഹൈദർ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നു. അതിർത്തി കടന്ന് പ്രണയം സഫലീകരിച്ച സീമ ഹൈദറിനും സച്ചിൻ മീണയ്ക്കും ആണ്കുഞ്ഞ് പിറന്നു. ഇത് ഇരുവരുടേയും രണ്ടാമത്തെയും സീമയുടെ ആറാമത്തെ കുഞ്ഞുമാണ്.
ഇന്നലെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് സീമ ആണ്കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് സീമ മകനുമായി റബുപുരയിലെ വീട്ടിലെത്തി.
കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ കുടുംബം എല്ലാവർക്കും മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. വീട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സീമയ്ക്കും സച്ചിനും ഒരു മകൾ ജനിച്ചിരുന്നു. മകൻ്റെ വരവോട് കൂടി കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി.
കാമുകനായ സച്ചിൻ മീണയെ കാണാനായി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് നേപ്പാൾ വഴിയാണ് സീമ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. സീമയുടെയും സച്ചിൻ്റേയും പ്രണയകഥ ദേശീയമായും അന്തർദേശീയമായും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ താമസക്കാരിയായ സീമ, പബ്ജി ഗെയിമിലൂടെയാണ് സച്ചിൻ മീണയെ പരിചയപ്പെട്ടത്.
2023 മെയ് 13ന് സീമ നേപ്പാൾ വഴി അനധികൃതമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് അനധികൃതമായി കടന്നതിന് സീമയ്ക്ക് എതിരെ ഇപ്പോഴും കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് സീമയുടെ ആഗ്രഹം.
സീമ-സച്ചിൻ പ്രണയം
പാകിസ്ഥാനിൽ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ ജേക്കബാദ് സ്വദേശിയാണ് സീമ ഹൈദർ. കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് നേപ്പാൾ വഴി ഉത്തർപ്രദേശ് നോയിഡ സ്വദേശി സച്ചിൻ മീണയ്ക്കൊപ്പം താമസിക്കാനായാണ് ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. 2023 മെയ്യിലാണ് സീമ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. യുവതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചതോടെ രാജ്യന്തര വാർത്തകളിൽ ഇരുവരുടേയും പ്രണയ കഥ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ പൗരനായ യുവതിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് ഗുലാം ഹൈദർ തന്റെ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും തിരികെയെത്തിക്കുന്നതിനുമായി തന്നെ സമീപിച്ചിരുന്നതായി പാകിസ്ഥാൻ അഭിഭാഷകനായ അൻസാർ ബർണി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറല്ലെന്നും താനും മക്കളും ഹിന്ദു മതം സ്വീകരിച്ചൂവെന്നും സീമ ഹൈദർ പറഞ്ഞു. ബിബിസിയോടാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ പ്രകാരം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്നതിനാൽ യുവതിക്കെതിരെ ശക്തമായ കേസ് നിലനിൽക്കുമെന്നും യുവതി എവിടെ സ്ഥിര താമസമാക്കിയാലും അവരുടെ കുട്ടികൾ പാക്കിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരാണെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ തന്നെ പിതാവിന് അവരുടെ മേൽ എല്ലാ വിധ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് ഇവർക്ക് എതിരെ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.
