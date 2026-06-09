പാക് അധീന കശ്മീരിൽ പ്രതിഷേധക്കാര്ക്കു നേരേ വെടിവയ്പ്പ്; മുപ്പതിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പൗരസംഘടനയായ ജോയിൻ്റ് അവാമി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ അധികൃതർ നിരോധിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ.
Published : June 9, 2026 at 5:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാക് അധീന കശ്മീരിൽ (പിഒകെ) പ്രതിഷേധക്കാരും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മിലുണ്ടായ വെടിവെയ്പ്പില് 30 ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 200 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പൗരസംഘടനയായ ജോയിൻ്റ് അവാമി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി (ജെഎഎസി)യെ അധികൃതർ നിരോധിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ജോയിൻ്റ് അവാമി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ പാകിസ്ഥാൻ അധീന കശ്മീർ സർക്കാർ നിരോധിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2014-ലെ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരമാണ് ഈ നടപടി.
ക്രമസമാധാനത്തെയും സുരക്ഷയെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധികൃതര് ജെഎഎസിയെ നിരോധിച്ചു. അന്ന് രാത്രി നിയമപാലകരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വ്യാപാരി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് റാവലക്കോട്ട് മേഖലയിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്.
ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ ഭൂവിഭാഗം പാകിസ്ഥാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസുമായുള്ള വെടിവയ്പ്പിൽ മരിച്ച മറ്റൊരാളുടെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ച ആശുപത്രി മോർച്ചറിക്ക് പുറത്ത് ജെഎഎസി പ്രതിഷേധക്കാർ ഞായറാഴ്ച തടിച്ചുകൂടിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ സേന പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈഫിളുകൾ, പെട്രോൾ ബോംബുകൾ, മറ്റ് ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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"നിയമപാലകരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില് ആറ് പ്രതിഷേധക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു," മേഖലയിലെ പൂഞ്ച് സെക്ടറിലെ കമ്മീഷണർ സർദാർ വഹീദ് ഖാൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു. നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നാട്ടുകാരും ജെഎഎസി അനുയായികളും ഔദ്യോഗിക വിവരം തള്ളി. മരണ സംഖ്യ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ജൂലൈ 27 ന് മേഖലയിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 45 സീറ്റുകളിൽ 12 സീറ്റുകൾ അഭയാർത്ഥികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പണിമുടക്ക് നടത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ജെഎഎസി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായത്. തങ്ങളുടെ സമരം തികച്ചും സമാധാനപരമാണെന്നും അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും ജെഎഎസി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ മേഖലയിലെ കടുത്ത വിലക്കയറ്റം, ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ചാർജ്, ഗോതമ്പ് സബ്സിഡി നിർത്തലാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ജെഎഎസി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
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