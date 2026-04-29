മണിപ്പൂരില്‍ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ 12 അനധികൃത ബങ്കറുകള്‍; തകർത്ത് സുരക്ഷാ സേന

മണിപ്പൂരില്‍ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ അനധികൃത ബങ്കറുകള്‍. നശിപ്പിച്ചതായി സുരക്ഷാ സേന. വെടിക്കോപ്പുകളും കണ്ടെടുത്തു.

By PTI

Published : April 29, 2026 at 1:13 PM IST

ഇംഫാല്‍ : സായുധ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച 12 അനധികൃത ബങ്കറുകൾ നശിപ്പിച്ച് സുരക്ഷാ സേന. മണിപ്പൂരിലെ കാങ്‌പോക്‌പി, ഉഖ്രുൾ ജില്ലകളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ബങ്കറുകളാണ് സായുധ സേന നശിപ്പിച്ചത്. കാങ്‌പോക്‌പി ജില്ലയിലെ സൈകുൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ലുങ്‌ടെർ കുന്നിൽ മൂന്ന് അനധികൃത ബങ്കറുകളും, ടിങ്‌പിബുങ്, ലെപ്ലെൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഓരോന്നും ആണ് ഇന്നലെ (ഏപ്രില്‍ 28) നശിപ്പിച്ചത്. ഉഖ്രുൾ ജില്ലയിലെ ലിറ്റാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയില്‍ വിവിധ ഇടങ്ങളിലെ ഏഴ് അനധികൃത ബങ്കറുകളും ഇന്നലെ നശിപ്പിച്ചതായി സുരക്ഷാ സേന വ്യക്തമാക്കി.

2023ലാണ് മണിപ്പൂരില്‍ കുക്കി, മെയ്‌തി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഇരു വിഭാഗവും തമ്മില്‍ അക്രമം രൂക്ഷമാകുകയും കുക്കി, തങ്ഖുൽ നാഗ ഗോത്രങ്ങള്‍ സായുധ സംഘങ്ങൾ അനധികൃത ബങ്കറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

രണ്ട് പ്രധാന ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അക്രമത്തെ തുടർന്ന് സായുധ സംഘങ്ങൾ ഏഴ് പേരെയാണ് വെടിവച്ച് കൊന്നത്. അയല്‍ ജില്ലകളായ കാംജോങ്ങിലും കാങ്‌പോക്‌പിയിലും 30 ലധികം വീടുകൾ അഗ്‌നിക്ക് ഇരയാക്കുകും ചെയ്‌തു. അതേസമയം, ഇന്നലെ ചുരാചന്ദ്പൂർ ജില്ലയില്‍ മാവോം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷാ സേന ഒരു എകെ-47 റൈഫിൾ, മൂന്ന് സിംഗിൾ ബാരൽ തോക്കുകൾ, ഒരു പിസ്റ്റൾ, രണ്ട് ഗ്രനേഡുകൾ, ഒരു 81 എംഎം മോർട്ടാർ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു.

മണിപ്പൂരില്‍ ക്രമസമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. സമാധാന പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കാൻ വേണ്ട നിർദേശങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം നൽകി. വംശീയ കലാപം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാന നടപടികള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ അമിത് ഷാ മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി യുംനാം ഖേംചന്ദ് സിങ്ങിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചർച്ചയില്‍, സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ സാഹചര്യം അവലോകനം ചെയ്‌തു. വ്യത്യസ്‌ത സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരുന്ന ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനും അമിത് ഷാ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. മണിപ്പൂരിനായി ഒരു മഹിളാ ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ (ഐആർബി) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകള്‍ നടന്നതായും റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു.

2023ല്‍ ആരംഭിച്ച കലാപം നിലവില്‍ തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെ കുക്കി നാഗ വിഭാഗങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടി. മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ബീരേൻ സിങ് രാജിവയ്‌ക്കുകയും പകരം മണിപ്പൂരില്‍ രാഷ്‌ട്രപതി ഭരണം നിലിവില്‍ വരികയും ചെയ്‌തു. അനുനയ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു യുംനാം ഖേംചന്ദിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കിയത്. കുക്കി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വനിതയെ ഉപമുഖ്യന്ത്രിയാക്കി വിശ്വാസം തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള നീക്കവും നടന്നിരുന്നു.

