അഹമ്മദാബാദ് രഥയാത്ര: സുരക്ഷയ്ക്ക് 31,000-ത്തിലധികം പൊലീസുകാരും 65 ഡ്രോണുകളും; ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി
ഗുജറാത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതപരമായ പരിപാടികളിലൊന്നായ വാർഷിക രഥയാത്ര ജമാൽപൂർ, കാലുപൂർ, ഷാപൂർ, ദരിയാപൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നഗരത്തിലെ നിരവധി സാമുദായിക പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകും.
By PTI
Published : July 12, 2026 at 5:32 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലൊന്നായ അഹമ്മദാബാദിലെ149-ാമത് ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് നഗരങ്ങളിൽ സുരക്ഷയൊരുക്കി ഗുജറാത്ത് ഭരണകൂടം. ജൂലൈ 16-ന് നടക്കുന്ന രഥയാത്രയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി 31,000-ത്തിലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും 65 ഡ്രോണുകളെയുമാണ് നഗരത്തിൽ വിന്യസിക്കുക.
രഥയാത്രയുടെ സുരക്ഷാ-സിവിക് ഒരുക്കങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ വിലയിരുത്തി. ശനിയാഴ്ച ഗാന്ധിനഗറിൽ നടന്ന ഉന്നതതല അവലോകന യോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടക്കുന്ന 230-ലധികം ഘോഷയാത്രകൾ സുരക്ഷിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
ജമാൽപൂർ, കാലുപ്പൂർ, ഷാപ്പൂർ, ദരിയാപൂർ തുടങ്ങിയ സാമുദായിക സമാധാനത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വാർഷിക രഥയാത്ര കടന്നുപോകുന്നത്. 16 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ ഘോഷയാത്രയിൽ 101 ട്രക്കുകൾ, 30 'അഖാഡകൾ', 18 'ഭജന മണ്ഡലികൾ' എന്നിവ അണിനിരക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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അഹമ്മദാബാദിലെ ആറ് ചെറിയ രഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രഥങ്ങളും സുരക്ഷിതമായാണ് കടന്നു പോവുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും ചടങ്ങിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ ഭക്തർക്ക് അപകടമോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പൊലീസ് വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
രഥയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന വഴികളിലെ പഴകിയതും അപകടാവസ്ഥയിലുള്ളതുമായ കെട്ടിടങ്ങളിലും പരിസരങ്ങളിലും ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്നത് തടയാൻ അഹമ്മദാബാദ് മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിലെ പരിപാടിയിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി 31,000-ത്തിലധികം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുമെന്ന് അഹമ്മദാബാദ് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അനുപം സിംഗ് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു.
രഥയാത്രയുടെ സുരക്ഷ പൂർണമായും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 'സീറോ-റിസ്ക്' സമീപനമാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി 240-ലധികം കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. കൂടാതെ 65 ഡ്രോണുകളും 2,800-ലധികം ബോഡി വോൺ ക്യാമറകളും നിരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അനുപം സിംഗ് ഗെഹ്ലോട്ട് അറിയിച്ചു.
രഥയാത്ര സമാധാനപരമായി നടത്തുന്നതിനും സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി അഹമ്മദാബാദ് പൊലീസ് വിവിധ മതനേതാക്കളുമായും ജനങ്ങളുമായും ചേർന്ന് 300-ലധികം സമാധാന യോഗങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്റീച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ, നൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയും പൊലീസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 15 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ, 100 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, 31 ഫയർ വാഹനങ്ങൾ, 237 ഫയർ ഫോഴ്സ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരെയും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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