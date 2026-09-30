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ബൊല്ലാറം ആയുധ മോഷണം: 810 വെടിയുണ്ടകൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു; 5 പേർക്ക് പങ്കെന്ന് പൊലീസ്

ഡ്യൂട്ടിയിലെ വീഴ്ചയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട മുൻ ഹവിൽദാർ ഉപ്പുതൊല്ല മല്ലേഷ് എന്ന 37കാരനായ രാജുവാണ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി

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Representational image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 10:38 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സെക്കന്തരാബാദിലെ ബൊല്ലാറം ആയുധ മോഷണക്കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ മല്ലേഷിൽനിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതിന് പിന്നാലെ 810 റൗണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ കൂടി പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. മോഷണത്തിൽ രണ്ട് സൈനികർക്കും മൂന്ന് സാധാരണക്കാർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.

ഡ്യൂട്ടിയിലെ വീഴ്ചയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട മുൻ ഹവിൽദാർ ഉപ്പുതൊല്ല മല്ലേഷ് എന്ന 37കാരനായ രാജുവാണ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് മോഷണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ബൊല്ലാറത്തെ മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിലെ ആയുധപ്പുരയിൽനിന്ന് ആയുധങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ആറുമാസം മുൻപാണ് ഇയാൾ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 31നാണ് സംഭവം സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് റെജിമെൻ്റിലെ ജീവനക്കാരെയും മറ്റും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

കൂടുതൽ വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തി
സെപ്റ്റംബർ 11നാണ് മല്ലേഷിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളിൽനിന്ന് വൻ ആയുധശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. 12 തോക്കുകൾ, 21 മാഗസിനുകൾ, രാത്രി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ബൈനോക്കുലർ, 1912 റൗണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവ മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൽനിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് പുറമെ 810 വെടിയുണ്ടകൾ കൂടി മല്ലേഷ് മോഷ്ടിച്ച് രഹസ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇതും പൊലീസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കണ്ടെടുത്ത ആയുധങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇത്രയധികം വെടിയുണ്ടകൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയത് പൊലീസിനെയും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഒരുപോലെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി.

സഹായികളായി അഞ്ചുപേർ
മോഷണം താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് മല്ലേഷ് ആവർത്തിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പങ്കും വ്യക്തമായി. ഏഴുദിവസത്തെ എട്ടര ലക്ഷത്തോളം ഫോൺ രേഖകൾ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചു. പ്രതിയുടെ മൊഴിയും സാങ്കേതിക തെളിവുകളും ഒത്തുനോക്കിയാണ് അഞ്ചുപേരുടെ പങ്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 22ന് മല്ലേഷിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ പൊലീസ് ഇയാൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ടുപേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതിൽനിന്നാണ് അഞ്ചുപേരെ സഹായികളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഡിപ്പോയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിനോദ്, ശേഷു എന്നീ രണ്ട് സൈനികർക്കും മറ്റ് മൂന്ന് സാധാരണക്കാർക്കുമാണ് കൃത്യത്തിൽ പങ്കുള്ളത്. മല്ലേഷും വിനോദും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ തെളിവുകളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൽനിന്ന് ആയുധങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പൊലീസ് കുറ്റകൃത്യം പുനരാവിഷ്കരിച്ചു. മോഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റ് പരിസരം മുതൽ പ്രതിയുടെ സ്വന്തം ഗ്രാമം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധന. മല്ലേഷിനെ സഹായിക്കാൻ അഞ്ചുപേർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നും കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യസുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ മോഷണക്കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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