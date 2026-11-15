രണ്ടാമത് റാമോജി എക്സലന്സ് പുരസ്കാര സമര്പ്പണം നാളെ വിജയവാഡയില്
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ് ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥി. ഗവര്ണര് ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുള് നസീര്, മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവന് കല്യാണ് എന്നിവരും ചടങ്ങില് സംബന്ധിക്കും.
Published : November 15, 2026 at 11:10 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: രണ്ടാമത് റാമോജി എക്സലന്സ് പുരസ്കാര വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച വിജയവാഡയില് നടക്കും. ഒന്പത് പേരെയാണ് മികവിന്റെ പുരസ്കാരം നല്കി റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ആദരിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ് ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥി. ഗവര്ണര് ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുള് നസീര്, മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവന് കല്യാണ് എന്നിവരും ചടങ്ങില് സംബന്ധിക്കും.
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റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകന് റാമോജി റാവുവിന്റെ സ്മരണാര്ത്ഥമാണ് റാമോജി എക്സലന്സ് പുരസ്കാരങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ മേഖലകളില് മികവ് തെളിയിച്ചവരെ ആദരിക്കാന് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മുതലാണ് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് പുരസ്കാരം നല്കാന് തുടങ്ങിയത്. റാമോജി റാവുവിന്റെ പിറന്നാള് ദിനമായ നവംബര് പതിനാറിനാണ് എല്ലാക്കൊല്ലവും പുരസ്കാരങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
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വന് ആഘോഷമായി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പുരസ്കാരവിതരണം സംഘടിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാം പുരസ്കാര വിതരണം നാളെ വിജയവാഡയിലെ ഡോ.അംബേദ്ക്കര് കലാവേദികയില് വൈകിട്ട് 5.30 ന് ആരംഭിക്കും. കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായാണ് ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥി. ഗവര്ണര് അബ്ദുള് നസീര്, മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവന് കല്യാണ് എന്നിവരും ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കും. വിവിധ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയും സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തുറകളിലുള്ള പ്രമുഖരെയും റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏഴ് പേര്ക്കാണ് മികവിന്റെ പുരസ്കാരങ്ങള് നല്കിയത്. ഇക്കുറി ഇത് ഒന്പതായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമമേഖല, കല, സംസ്കാരം, ഗ്രാമീണ വികസനം, കൃഷി, ശാസ്ത്രസാങ്കേതികം, സാമൂഹ്യസേവനം, വനിതാശാക്തീകരണം, യുവത തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് നിന്നുള്ളവര്ക്കാണ് പുരസ്കാരം കഴിഞ്ഞ തവണ നല്കിയത്. ഇക്കുറി ഇത് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യമേഖല എന്നിവയിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള നൂറ് കണക്കിന് പേരില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒന്പത് പേര്ക്കാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നത്. പുരസ്കാര ജേതാക്കള്ക്ക് ശില്പ്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനവുമാണ് നല്കുന്നത്.
റാമോജി റാവുവിന്റെ 89ാം പിറന്നാളിന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏഴ് പേര്ക്ക് പുരസ്കാരം നല്കി. ഗ്രാമീണ വികസന വിഭാഗത്തില് അമല റൂയ, യൂത്ത് ഐക്കണായി ശ്രീകാന്ത് ബൊല്ല, ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മേഖലയില് ഗാലി മാധവി ലത, സാമൂഹ്യസേവനം ആകാശ് ടണ്ടന്, കല സാംസ്കാരിക വിഭാഗത്തില് സതുപതി പ്രസന്നശ്രീ, മാധ്യമരംഗത്ത് ജയ്ദീപ് ഹര്ദികാര്, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തില് പല്ലവി ഘോഷ് എന്നിവര്ക്കായിരുന്നു പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്.