ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എസ്.ഐ.ആർ ഫോമുകള് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി;തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ എസ്.ഐ.ആറിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വോട്ടർമാർക്ക് അവരുടെ ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു.
Published : December 12, 2025 at 6:59 PM IST
By സന്തു ദാസ്
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെയും വോട്ടര് പട്ടികയിലെ തീവ്ര പരിഷ്കരണം(എസ്ഐആര്) സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നീട്ടി നല്കി. യോഗ്യതയുള്ള വോട്ടർമാർക്ക് അവസരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പട്ടികയിലെ പിഴവുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായാണ് ഈ നടപടി.
തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലുമാണ് എന്യൂമറേഷൻ കാലയളവ് നീട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ തീവ്ര പരിഷ്കരണം നിലവില് മൂന്ന് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളില് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ, കേരളം, പുതുച്ചേരി എന്നിവയുൾപ്പെടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും എസ്ഐആർ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാർ (ബിഎൽഒമാർ) ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ഫോം വിതരണം ചെയ്തു. ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവും കേരളവും ഒഴികെ, രാജസ്ഥാൻ, ഗോവ, പുതുച്ചേരി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാലാവധി വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിച്ചു. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ഡിസംബർ 16 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
തമിഴ്നാട്ടിലും ഗുജറാത്തിലും ഡിസംബർ 14 ന് അവസാനിക്കും. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ഡിസംബർ 19 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അറിയിച്ചു. മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എസ്ഐആര് പരിഷ്കരണം ഡിസംബർ 18 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ഡിസംബർ 23 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
കേരളത്തിനു സമയ പരിധി നീട്ടിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ വിവരശേഖരണം (Enumeration) ഡിസംബർ 18-ന് അവസാനിക്കും. വോട്ടർപട്ടികയുടെ കരട് പ്രസിദ്ധീകരണം ഡിസംബർ 23 നാണ് നടക്കുക. കരടിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളും 2026 ജനുവരി 22 വരെ സമർപ്പിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക 2026 ഫെബ്രുവരി 21-നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
ഉത്തര്പ്രദേശില് 154,414,228 എസ്ആര് ഫോമുകള് വിതരണം ചെയ്തു. ഇതിൽ 15,382,8200 ഫോമുകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 154,430,092 ആണ്.
ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും എസ്ഐആര് സമയപരിധി നീട്ടിയത് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർമാരുടെ (സിഇഒമാർ) അഭ്യർത്ഥനകളെ തുടർന്നാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് വൃത്തങ്ങള് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഹാജരാകാത്തവർ, താമസം മാറ്റിയവര്, മരിച്ചവർ/വ്യാജ വോട്ടർമാര് തുടങ്ങിയവരുടെ പട്ടിക ബിഎൽഎകളുമായി പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി. കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിശക് തിരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അത്തരം പട്ടികകൾ സിഇഒമാരുടെയും ഡിഇഒമാരുടെയും വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെയും എസ്ഐആറിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ എല്ലാ യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് വ്യക്തമാക്കി.
