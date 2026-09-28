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'ഭാരത് ജോഡോ-2 യാത്ര'; ഈ മാസം അവസാനം കർണാടകയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളില്‍

2022ലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്ര കർണാടകയിൽ നടന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ കൂടിയാണിത്.

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'Bharat Jodo yatra' post (INSTA@manikraothakare)
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By PTI

Published : September 28, 2026 at 5:12 PM IST

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ബെംഗളൂരു: 2023ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട 84 മണ്ഡലങ്ങളിലും കർണാടക കോൺഗ്രസ് രണ്ടാമതൊരു 'ഭാരത് ജോഡോ' പദയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബി കെ ഹരിപ്രസാദ്. ഈ മാസം സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്.

2022ലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്ര കർണാടകയിൽ നടന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ കൂടിയാണിതെന്ന് ബികെ ഹരിപ്രസാദ് പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര പൊതുയോഗത്തിന് ശേഷം അവസാനിക്കും. 2023-ൽ പരാജയപ്പെട്ട 84 മണ്ഡലങ്ങളിലും യാത്ര നടത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യഥാർത്ഥ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കടന്നുപോയ 11 ജില്ലകൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് 29 ജില്ലകളിലൂടെയും ഈ യാത്ര കടന്നുപോകും.

ഈ മാസം അവസാനം കർണാടകയിലെ ഷിക്കാരിപുരയിലാണ് ആദ്യ യാത്ര നടക്കുക. ശിവമോഗ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സമീർ അഹമ്മദ് ഖാൻ, ബിഎൽ ശങ്കർ, മധു ബംഗാരപ്പ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ ഹരിപ്രസാദ് പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന്, ഒക്ടോബർ 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 മുതൽ പരാജയപ്പെട്ട എല്ലാ ജില്ലകളിലും നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇത്തരം പരിപാടികൾ തുടർച്ചയായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷിക്കാരിപുര തന്നെ ആരംഭസ്ഥലമായി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നനൽകുകയും ചെയ്‌തു. "വേനൽക്കാലത്ത് വലിയൊരു കാൽനട ജാഥ നടത്തുമെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു; അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ ഷിക്കാരിപുരയിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭരണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ, അവരുടെ പദ്ധതികൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആഘാതങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്," എന്ന് ബികെ ഹരിപ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ പരിപാടി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശിവമോഗ ജില്ലയിലെ ഷിക്കാരിപുര ബിജെപിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമാണ്. നിലവിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബിവൈ വിജയേന്ദ്രയാണ് നിയമസഭയിൽ ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ബിഎസ് യെഡിയൂരപ്പയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ എംഎൽഎ. വിജയേന്ദ്രയുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ ബിവൈ രാഘവേന്ദ്രയാണ് ശിവമോഗയിലെ എംപി.

ആവശ്യമെങ്കിൽ ചില ജില്ലകളിൽ ഒന്നിലധികം തവണ പര്യടനം നടത്തും. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരിക്കും സമാപന പരിപാടി നടക്കുകയെന്ന് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലം സംബന്ധിച്ചോ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല.

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TAGGED:

KARNATAKA
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CONGRESS
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