പാഴ്വസ്തുവല്ല, ഇത് ലക്ഷങ്ങൾ തരുന്ന സ്വർണഖനി; ആന്ധ്രയിൽ തരംഗമായി കടൽപായൽ കൃഷി
സാധാരണയായി ജലാശയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കടൽപായലുകളെ ഒരു ശല്യമായാണ് പലരും കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവയെ നശിപ്പിക്കാനായി ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് പതിവ് രീതി
Published : September 30, 2026 at 11:32 AM IST
അമരാവതി: പാഴ്വസ്തുവെന്ന് കരുതി നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന കടൽച്ചെടികൾ ഇനി ലക്ഷങ്ങൾ നേടിത്തരുന്ന സ്വർണഖനിയായി മാറും. യാതൊരുവിധ വളപ്രയോഗങ്ങളോ വലിയ മുതൽമുടക്കോ ഇല്ലാതെ വെറും ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മികച്ച വരുമാനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന കടൽപായൽ കൃഷി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കർഷകർക്കിടയിൽ തരംഗമാകുന്നു.
സാധാരണയായി ജലാശയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കടൽപായലുകളെ ഒരു ശല്യമായാണ് പലരും കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവയെ നശിപ്പിക്കാനായി ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് പതിവ് രീതി. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കടൽച്ചെടികൾക്ക് വിപണിയിൽ വൻ ഡിമാൻഡാണ് ഉള്ളത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി ജില്ല ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കടൽപായൽ കൃഷി വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ ജലാശയങ്ങളിൽ ഒഴുകിനടക്കുന്ന ട്യൂബുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അവയ്ക്കിടയിൽ പായൽ വളർത്തുന്നതാണ് പ്രധാന കൃഷിരീതി. വെറും 45 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
ഇരട്ടി ലാഭം നൽകുന്ന കൃഷിരീതി
പച്ചപ്പായലിന് കിലോഗ്രാമിന് 250 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് വിപണിയിൽ വില ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവ ഉണക്കി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നിരട്ടിയിലധികം വരുമാനം നേടാൻ കർഷകർക്ക് സാധിക്കും. മത്സ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടുകളിൽ പായൽ വളർത്തുന്ന രീതിയിലൂടെ കൂടുതൽ ലാഭം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് വിശാഖപട്ടണം സിഎംഎഫ്ആർഐയിലെ ടെക്നിക്കൽ ഓഫിസർ രവികുമാർ അവധാനുല വ്യക്തമാക്കി. മത്സ്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന വിസർജ്യങ്ങൾ പായലുകൾക്ക് മികച്ച വളമായി മാറുമ്പോൾ, പായലുകൾ പുറത്തുവിടുന്ന ഓക്സിജൻ മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഗുണകരമാകുന്നു. പരസ്പര പൂരകമായ ഈ കൃഷിരീതി കർഷകർക്ക് ഇരട്ടി ലാഭമാണ് നൽകുന്നത്.
വിജയവാഡയിൽ നടന്ന 'ഷ്രിമ്പ് റീട്ടെയിൽ-2026' ശിൽപശാലയിൽ സിഎംഎഫ്ആർഐ ഒരുക്കിയ സ്റ്റാളിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ഈ കൃഷിക്ക് പ്രത്യേകമായി ഭൂമിയോ ശുദ്ധജലമോ വിലകൂടിയ രാസവളങ്ങളോ ആവശ്യമില്ലെന്നത് സാധാരണക്കാരായ കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന പായലുകൾക്ക് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ ആവശ്യക്കാരാണുള്ളത്. വിവിധതരം മരുന്നുകൾ, സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളായ ക്രീമുകൾ, ലോഷനുകൾ, ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണത്തിനും ശീതളപാനീയങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകുന്നതിനും ഇവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
സാധ്യതകളും പാരിസ്ഥിതിക ഗുണങ്ങളും
ഇന്ത്യയുടെ നീണ്ട തീരപ്രദേശം കടൽപായൽ കൃഷിക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്. തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ കൃഷിരീതി വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ മേഖലയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിലും കടൽപായലുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിയ തോതിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും.
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അതിനാൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും ഈ കൃഷിരീതി വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സബ്സിഡികളും സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കിൽ മികച്ച വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന കടൽപായൽ കൃഷി ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.
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