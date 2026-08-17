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മൺമറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്‌ച; മുലുകനൂരിലെ പാറയിൽ തെളിഞ്ഞ 'അയ്യദേവ' രഹസ്യം!

കല്യാണി ചാലൂക്യ കാലഘട്ടത്തോളം പഴക്കമുള്ള 'അയ്യദേവ'ൻ്റെ അപൂർവ്വ ശില്‍പം കണ്ടെത്തി

telengana Kalyani Chalukya Era Ayyadeva Sculpture found national news
'അയ്യദേവ'ൻ്റെ അപൂർവ്വ ശില്‍പം കണ്ടെത്തി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 11:30 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രശേഷിപ്പുകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശി വീണ്ടുമൊരു നിർണായക കണ്ടെത്തൽ. തെലങ്കാനയിലെ ഹനുമകൊണ്ട ജില്ലയിലെ ഭീമദേവരപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലുള്ള മുളുകനൂരിൽ, കല്യാണി ചാലൂക്യ കാലഘട്ടത്തോളം പഴക്കമുള്ള 'അയ്യദേവ'ൻ്റെ അപൂർവ്വ ശില്‍പം കണ്ടെത്തി. കൊത്ത തെലങ്കാന ചരിത്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഗൂഡികണ്ഡുല കിഷോർ, സിദ്ധമല്ല രമേഷ് എന്നിവരാണ് ഈ ചരിത്ര കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ.

മുളുകനൂരിലെ 'കാറ്റമയ്യ ഗുണ്ടു' എന്ന ഭീമാകാരമായ പാറക്കല്ലിലാണ് ഈ മനോഹരമായ ശില്‍പം കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്. മുമ്പ് കല്യാണി ചാലൂക്യൻമാരുടെ ശാസനം കണ്ടെത്തിയ പരന്ന പാറക്കെട്ടിന് തൊട്ടുമുന്നിലാണ് ഈ ഭീമൻ പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നാട്ടുവാസികൾ 'കാറ്റമയ്യ' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പാറയിൽ വടക്കോട്ട് ദർശനമായി മൂന്ന് ശില്‍പങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് കൊത്ത തെലങ്കാന ചരിത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ്‌ ശ്രീരാമോജു ഹരഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.

ശില്‍പത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ

കുതിരപ്പുറത്തേറിയ അയ്യദേവൻ, വലതുകയ്യിൽ ആയുധമേന്തി, ഇടതുകയ്യിൽ കുതിരയുടെ ലഗാം പിടിച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അയ്യദേവൻ്റെ ശില്‍പം കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രദേശവാസികൾ ഈ രൂപത്തെ 'കാറ്റമരാജു' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കുതിരയ്ക്ക് മുന്നിലായി ഒരു നായയുടെ രൂപവും കാണാം. ഗ്രാമങ്ങളുടെ കാവൽ ദൈവങ്ങളായ ഇത്തരം മൂർത്തികൾ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

telengana Kalyani Chalukya Era Ayyadeva Sculpture found national news
'അയ്യദേവ'ൻ്റെ അപൂർവ്വ ശില്‍പം കണ്ടെത്തി (ETV Bharat)

അയ്യദേവന് പുറകിലായി പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ ഏന്തിയ ഒരു സ്ത്രീരൂപവും കാണാം. സാധാരണയായി ഇത്തരം ശില്പങ്ങളിൽ അയ്യദേവനൊപ്പം പൂജാരിയായ 'ദേവരി'യുടെ രൂപമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളതെങ്കിൽ, ഇവിടെയുള്ള ചിത്രീകരണം ഏറെ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ്. ഏറെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ പ്രദേശം മുൻപ് നിധി തെരച്ചിൽക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ നൽകുന്ന വിവരം. നിധി തേടി അജ്ഞാതർ ഇവിടെ ഖനനം നടത്തുകയും, മൃഗബലി പോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ പതിവായി സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ഈ പ്രദേശത്ത് മുൻപ് കണ്ടെത്തിയ ചാലൂക്യ ശാസനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബലം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ അയ്യദേവ ശില്പത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഈ മേഖലയിൽ കല്യാണി ചാലൂക്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനത്തെയും അന്നത്തെ പ്രാദേശിക ആരാധനാക്രമങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഈ കണ്ടെത്തൽ ചരിത്രകാരന്മാരെ ഏറെ സഹായിക്കും. തെലങ്കാനയുടെ പുരാതന സംസ്‌കാര പൈതൃകത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഈ അപൂർവ്വ ശില്പം കാണാൻ ഇപ്പോൾ നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്.

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TAGGED:

TELENGANA
KALYANI CHALUKYA ERA
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AYYADEVA SCULPTURE

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