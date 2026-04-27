ബിഷ്കെക്കിൽ എസ്സിഒ പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം: ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ രാജ്നാഥ് സിങ് നയിക്കും
Published : April 27, 2026 at 6:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കിർഗിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ബിഷ്കെക്കിൽ ഏപ്രിൽ 28-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (SCO) സുപ്രധാനമായ പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. നിലവിലെ ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ സമ്മേളനത്തിൽ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളും മുഖ്യ അജണ്ടയാകും.
സുരക്ഷയും സഹകരണവും ചർച്ചകളിലെ മുൻഗണനകൾ
എസ്സിഒ അംഗ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രതിരോധ സുരക്ഷാ സഹകരണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്തുന്നതിൽ സംഘടനയ്ക്കുള്ള പങ്ക് യോഗം വിലയിരുത്തും.
പ്രത്യേകിച്ചും, അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം, വിഘടനവാദം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ സംയുക്ത നീക്കങ്ങൾക്ക് യോഗം മുൻഗണന നൽകും. ആധുനിക യുദ്ധമുറകൾ, സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ നേരിടുന്നതിനായി അംഗരാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് മന്ത്രിമാർ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തും.
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധികളും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും
ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും അതുണ്ടാക്കുന്ന ആഗോള സാമ്പത്തിക, ഭൂരാഷ്ട്രീയ ആഘാതങ്ങളും യോഗത്തിൽ ഗൗരവകരമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാദേശിക സംഘടനകളിൽ ഒന്നായ എസ്സിഒയ്ക്ക് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ആഗോള സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഏത് പ്രകോപനങ്ങളെയും ചെറുക്കണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ കർശനമായ നിലപാട് രാജ്നാഥ് സിങ് യോഗത്തിൽ ആവർത്തിക്കും. 'സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം' എന്ന ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മേഖലയിലെ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചുനിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയും.
ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ
ഔദ്യോഗിക സമ്മേളനത്തിന് പുറമെ, റഷ്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ പ്രധാന അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരുമായി രാജ്നാഥ് സിങ് പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉഭയകക്ഷി പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാക്കുന്നതിനും, സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ, പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഈ ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകാം. അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സുരക്ഷാ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഈ സന്ദർശനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ അവസരമാണ് നൽകുന്നത്.
എസ്സിഒയുടെ പ്രാധാന്യവും ഇന്ത്യയുടെ പങ്കും
2001-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന ഏഷ്യൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക-സുരക്ഷാ കൂട്ടായ്മയാണ്.
അംഗരാജ്യങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, റഷ്യ, ചൈന, പാകിസ്ഥാൻ, കസാക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ, ബെലാറസ്, 2017-ലാണ് ഇന്ത്യ ഈ സംഘടനയിൽ പൂർണ്ണ അംഗത്വം നേടിയത്. 2023-ൽ സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഇന്ത്യ വിജയകരമായി വഹിച്ചിരുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം, പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
ലോകജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എസ്സിഒ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം, വരും ദശകങ്ങളിൽ ആഗോള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
Also Read: കടൽക്കൊല കേസ് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ; മൂന്ന് കോടിയുടെ ബോണ്ട് തിരികെ ചോദിച്ച് ഇറ്റലി