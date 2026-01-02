ETV Bharat / bharat

ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിനുള്ളില്‍ കത്രിക മറന്ന് വച്ചു, ഒന്നരവര്‍ഷത്തിന് ശേഷം സ്‌ത്രീക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഡോക്‌ടറുടെ അനാസ്ഥ മൂലം ഒരു സ്‌ത്രീക്ക് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായ സംഭവം ബിഹാറിലെ മോത്തിഹാരിയില്‍ നിന്നാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

WOMAN DIES IN MOTIHARI USHA DEVI DOCTORS NEGLIGENCE SCISSORS LEFT IN THE STOMACH
Woman's death in Motihari (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 2, 2026 at 4:59 PM IST

മോത്തിഹാരി: ആരോഗ്യരംഗത്ത് നിന്നുള്ള വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനാസ്ഥയുടെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഒരുവാര്‍ത്തയാണ് ബിഹാറിലെ മോത്തിഹാരിയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്നരവര്‍ഷം മുമ്പ് ശസ്‌ത്രക്രിയക്കിടെ വയറ്റില്‍ മറന്ന് വച്ച ഒരു കത്രിക ഒരു സ്‌ത്രീയുടെ ജീവന്‍ എടുത്തിരിക്കുന്നു.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രസവ ശസ്‌ത്രക്രിയക്കിടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള വേദനയെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയപ്പോഴാണ് വയറ്റിനുള്ളില്‍ കത്രിക ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഇത് നീക്കാനുള്ള ശസ്‌ത്രക്രിയക്കിടെയാണ് യുവതിക്ക് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായത്. മരിച്ച സ്‌ത്രീയുടെ കുടുംബത്തെ മാത്രമല്ല പ്രദേശത്തെ മുഴുവന്‍ ആളുകളെയും ഈ സംഭവം ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇരുപത്തഞ്ചുകാരിയായ ഉഷാദേവിയാണ് മരിച്ചത്.കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് ഉഷാദേവിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് മണിഭൂഷണ്‍ കുമാര്‍. പാവപ്പെട്ട തങ്ങള്‍ക്ക് നീതി വേണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഒന്നരവര്‍ഷം മുമ്പ് ഉഷാദേവിയെ പ്രസവത്തിനായി ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്വഭാവിക പ്രസവത്തിന് പകരം ശസ്‌ത്രക്രിയ വേണമെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. കുടുംബം ശസ്‌ത്രക്രിയക്ക് തയാറായി. വിജയകരമായി ശസ്‌ത്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്‌തു. ആരോഗ്യവതിയായ ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞിനാണ് ഉഷാ ദേവി ജന്മം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ശസ്‌ത്രക്രിയക്ക് പിന്നാലെ ഉഷയ്ക്ക് കഠിനമായ വയറുവേദന ആരംഭിച്ചു.

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വേദനസംഹാരികള്‍ നല്‍കി ഡോക്‌ടര്‍ തിരികെ അയച്ചു. അവ കഴിക്കുമ്പോള്‍ അല്‍പ്പം ആശ്വാസം തോന്നി. എന്നാല്‍ വീണ്ടും വേദന തുടര്‍ക്കഥ ആയതോടെ അവര്‍ അള്‍ട്രാ സൗണ്ട് സ്‌കാനിങ് അടക്കമുള്ള പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായി യാതൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. എന്നാല്‍ ഒന്നരവര്‍ഷം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും വേദന അതികഠിനമായി. തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ ഡോ.കമലേഷ് കുമാര്‍ എന്ന ഡോക്‌ടറുടെ അരികിലെത്തി.

ഡോ.കമലേഷ് എംആര്‍ഐ സ്‌കാനിങിന് ഉഷാദേവിയെ വിധേയ ആക്കി. അതിലൂടെയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം പുറത്ത് വന്നത്. ഉഷയുടെ വയറ്റിനുള്ളില്‍ കത്രിക കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ചിത്രം കിട്ടി. അടിയന്തരമായി ഒരു ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്താന്‍ ഡോക്‌ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. വൈകിയാല്‍ മരണം വരെ സംഭവിക്കാമെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉടന്‍ തന്നെ കുടുംബം ഉഷയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ശസ്‌ത്രക്രിയക്ക് വിധേയ ആക്കി. എന്നാല്‍ കത്രിക പുറത്തെടുത്തപ്പോഴേക്കും ഉഷയുടെ ജീവനും നഷ്‌ടമായിരുന്നു. കത്രിക മൂലമുണ്ടായ അണുബാധ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചെന്നും ഇതാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

ഇത് ഡോക്‌ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ അശ്രദ്ധയാണ്. ഓപ്പറേഷനിടെ എങ്ങനെയാണ് കത്രിക വയറിനുള്ളില്‍ പോകുന്നത്. നിരവധി തവണ അള്‍ട്രാസൗണ്ട് സ്‌കാനിങ് നടത്തിയിട്ടും ഇത് കണ്ടെത്താതിരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണ്. തങ്ങളോട് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ഒന്നര വയസുള്ള ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞിന് അമ്മയെ നഷ്‌ടമായിരിക്കുന്നുവെന്നും ഉഷയുടെ സഹോദരന്‍ ത്രിലോകി നാഥ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഉഷയുടെ മരണം ആശുപത്രി പരിസരത്ത് ചില സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി.കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഡോക്‌ടറെ ആക്രമിക്കാന്‍ പോലും മുതിര്‍ന്നു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇത് തടത്തു. സംഭവം അറിഞ്ഞ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. സര്‍ക്കാര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഉന്നതതല അന്വേഷണസംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ പരിശീലനവും ഓപ്പറേഷന്‍ തിയേറ്ററുകളുടെ നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് വരാന്‍ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അത് പുറത്ത് വന്നാലുടന്‍ പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നും നടപടികള്‍ എടുക്കുമെന്നും ജിത്ന പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസര്‍ രാജീവ് രഞ്ജന്‍ പറഞ്ഞു.

