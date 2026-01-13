ETV Bharat / bharat

എസ്‌ബിഐ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന വ്യാജേന വീഡിയോ കോള്‍; ശാസ്‌ത്രജ്ഞന് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് 3.39 ലക്ഷം

ബാങ്കിംഗ് പേയ്‌മെൻ്റ് ആപ്പിൽ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ തിരഞ്ഞപ്പോളാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നതെന്ന് പരാതിക്കാർ പറയുന്നു. ജാഗ്രതപാലിക്കാൻ പൊലീസ് ജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.

DEHRADUN CYBER FRAUD FINANCIAL CRIME CYBER FRAUD ON SCIENTIST CYBER FRAUD SCIENTIST LOSES LAKHS
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 13, 2026 at 7:16 PM IST

ഡെറാഡൂൺ: ഓൺലൈൻ ആയി പണമടയ്‌ക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്ന വ്യാജേന സൈബർ തട്ടിപ്പ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂണിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയത്തിൽ (ഐഐപി) നിന്ന് വിരമിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പി സി സെംവാളാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്. ഇയാള്‍ക്ക് 3.39 ലക്ഷം രൂപയാണ് നഷ്‌ടമായത്. തുടർന്ന് മകൻ സഞ്ചയ്‌ സെംവാൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

2025 ഡിസംബർ 23 നാണ് തട്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നെഹ്‌റു കോളനി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ പരാതി ലഭിച്ചത്. "തൻ്റെ പിതാവ് ഒരു ബാങ്കിംഗ് പേയ്‌മെൻ്റ് ആപ്പിൽ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് സഹായത്തിനായി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ തിരഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു അജ്ഞാത വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാട്‌സാപ്പ് നമ്പറിലേയ്‌ക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്‌തു. എസ്‌ബിഐ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ആ വ്യക്തി പിതാവിന് സഹായം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് അവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എപികെ ഫയൽ അയച്ചിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ അവർ പിതാവിൻ്റെ ഫോൺ ആക്‌സസ് ചെയ്യുകയും മിനിട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 3.39 ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്‌തു", എന്ന് പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നു.

"തുടർന്ന് ഇരയുടെയും മകൻ്റെയും പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്" എന്ന് നെഹ്‌റു കോളനി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ സബ്‌ ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ സഞ്ജീത് കുമാർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനകരമായ ഓഫറുകൾ, വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, പണം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്‌കീമുകൾ, ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗുകൾക്കുള്ള അജ്ഞാത ഓഫറുകൾ എന്നിവയിൽ ചെന്ന് വീഴരുതെന്ന് എസ്‌ടി‌എഫ് എസ്‌എസ്‌പി നവനീത് ഭുള്ളർ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓഫറുകൾ പോലുള്ള വ്യാജ നിക്ഷേപ ഓഫറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കരുതെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അജ്ഞാതരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കരുതെന്നും കോളുകൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്‌താൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളോ രേഖകളോ പങ്കിടുന്നതിന് മുൻപ് വിളിക്കുന്നയാളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

ഓൺലൈനായി ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സൈറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയും സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അനാവശ്യമായി കസ്‌റ്റമർ കെയർ നമ്പറുകൾക്കായി തിരയരുതെന്നും ഭുള്ളർ പറഞ്ഞു.

നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകൾ നിരന്തരം വർധിച്ചുവരികയാണ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിനംപ്രതി വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത്. തട്ടിപ്പുകാർ ആദ്യം ചെറിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുകയും ആളുകളുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അവർ വലിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ഇവ തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയതിനാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉടൻതന്നെ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനുമായോ സൈബർ തട്ടിപ്പ് ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ നമ്പറായ 1930 ലോ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ഭുള്ളർ പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

