'മനുഷ്യർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത്': സൗമ്യ സ്വാമിനാഥ്
'വികസിത് ഭാരത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പങ്ക്'എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിച്ച് ഡോ. സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ.
Published : January 8, 2026 at 7:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയിലൂടെ ആളുകളെ മനസിലാക്കാനും വിശ്വാസം വളർത്താനും സാധിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) മുൻ ചീഫ് സയൻ്റിസ്റ്റ് ഡോ. സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ. 2047ൽ വികസിത് ഭാരത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്ര ആശയ വിനിമയത്തിൻ്റെ പങ്ക്' എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ കോൺക്ലേവില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോ. സൗമ്യ.
ശാസ്ത്ര പുരോഗതി ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചു എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് വാക്സിനുകളെന്നും ദേശീയ ക്ഷയരോഗ നിർമാർജന പരിപാടിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉപദേഷ്ടാവ് കൂടിയായ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ വ്യക്തമാക്കി. "ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശാസ്ത്ര ആശയ വിനിമയം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ശാസ്ത്രത്തെ ലാബുകളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? ശാസ്ത്രം എന്നാൽ ലാബിൽ വെളുത്ത കോട്ട് ധരിച്ച് നിൽക്കുക എന്നതാണ് പലരും കരുതുന്നത്" ഡോ.സൗമ്യ പറഞ്ഞു.
"ഇന്ന് നമ്മൾ നിസാരമായി കാണുന്നതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടുപിടിച്ചവയാണ്. ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പൊതുജനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ദുർബലമായ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഫോഡെമിക്കിനെ (തെറ്റായതോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങൾ) ചെറുക്കണമെന്നാണ്" ഡോ.സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു.
മനുഷ്യർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുകയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങളിലൊന്ന് വിവരങ്ങൾ ആശയവിനിമയത്തിന് തുല്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയെയും ഓൺലൈൻ ആശയവിനിമയത്തെയും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന സോഷ്യൽ ലിസണിങ് മനുഷ്യർക്കുണ്ടെന്നും ഡോ.സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു.
പൊതുജനാരോഗ്യ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി അധ്യാപകരെയും യുവജനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഒരു കടലാസ് വായിച്ച് നേടുന്ന അറിവിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കഥ ഒരുപാട് കാലം നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുമെന്ന് താൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോ. സൗമ്യ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഭക്ഷണക്രമവും വായു മലിനീകരണവും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് പ്രശസ്ത നടൻ ഡോ. മോഹൻ അഗാഷെ പറഞ്ഞു. നല്ല ഭക്ഷണം എന്നാൽ വിലയേറിയ ഭക്ഷണം എന്നല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ലാബുകളിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വലിയ തോതിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തോട് മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു അഭ്യർഥിച്ചു. ശാസ്ത്രീയ അറിവ് പൊതുനന്മയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി എങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡുവും നാഷണൽ ടിബി എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ (എൻടിഇപി) പ്രിൻസിപ്പൽ ഉപദേഷ്ടാവും എംഎസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണുമായ ഡോ. സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ എന്നിവരായിരുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥികള്.
പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം, ആരോഗ്യം, പോഷകാഹാര മേഖലകളിലെയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെയും പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്തു. സുസ്ഥിര ഭാവിക്കായി ശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയം എന്ന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന പാനൽ ചർച്ചയിലും വിദഗ്ധർ സംബന്ധിച്ചു.
ബിഎം ബിർള സയൻസ് സെൻ്ററിലെ ഭാസ്കര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ശാസ്ത്ര അധ്യാപകർ, ഗവേഷകർ, വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. ശാസ്ത്രീയ അറിവ് സമൂഹത്തിൽ ഫലപ്രദമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ദേശീയ വികസനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ യുവ തലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എഎസ്ടിസി സെക്രട്ടറി സിഎൽ നരസിംഹ റാവു പറഞ്ഞു.
