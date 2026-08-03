പട്ടാപ്പകല് സ്കൂളില് അതിക്രമിച്ച് കയറി അധ്യാപികയെ കുത്തിക്കൊന്നു, നടുക്കുന്ന സംഭവം ഫരീദാബാദില്
സന്ധ്യ പുറത്തേക്ക് എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ഇയാൾ അധ്യാപികയെ ബലമായി വലിച്ചിഴച്ച് നെഞ്ചിലും കഴുത്തിലും 18 മുതൽ 20-ഓളം തവണ കത്തികൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു
Published : August 3, 2026 at 8:19 PM IST
ഫരീദാബാദ്: ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിൽ സ്കൂളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി അധ്യാപികയെ ക്രൂരമായി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. സിക്രൗണ ഗ്രാമത്തിലെ സരസ്വതി സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതരയോടെയാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. സന്ധ്യ എന്ന അധ്യാപികയെയാണ് മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയയാൾ ക്ലാസ് മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിത്.
സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് മുഖം മൂടിയെത്തിയ പ്രതി, തനിക്ക് അധ്യാപികയെ കാണണമെന്ന് സ്കൂൾ ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സന്ധ്യ പുറത്തേക്ക് എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ഇയാൾ അധ്യാപികയെ ബലമായി വലിച്ചിഴച്ച് നെഞ്ചിലും കഴുത്തിലും 18 മുതൽ 20-ഓളം തവണ കത്തികൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. സഹപ്രവർത്തകരായ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതി കത്തി വീശി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരെ ഓടിച്ചുവിട്ടു.
രക്തത്തിൽ കുളിച്ച അധ്യാപിക സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു വീണു. സ്കൂളിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ ആക്രമണത്തിന്റെ ഭീകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രതി കുറച്ചുസമയം സ്കൂൾ വളപ്പിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നതും സന്ധ്യയെ ആക്രമിക്കുന്നതും ആക്രമണത്തിന് ശേഷം സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.
"പ്രതി നേരിട്ട് സ്കൂളിലെത്തി അധ്യാപികയെ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അധ്യാപിക പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടനെ അയാൾ പെട്ടെന്ന് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അവളെ ആക്രമിച്ചു. സ്കൂൾ ജീവനക്കാർ ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, പ്രതി അവരെയും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു." സ്കൂൾ ഓപ്പറേറ്റർ തേജ്പാൽ പറഞ്ഞു,
പൊലീസ് അന്വേഷണം
രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ സന്ധ്യയെ മുൻപ് ശല്യം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അമിത് എന്നയാളാണ് പ്രതിയെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനായി സെക്ടർ 58 പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സംഘം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി. സ്കൂളിനുള്ളിൽ കയറി ഇത്തരം ഒരു അതിക്രമം നടന്നത് രക്ഷിതാക്കൾക്കിടയിലും പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിലും വൻ ഭീതി പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിലെ സുരക്ഷാവീഴ്ചയെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
പ്രതികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കൊലപാതക കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സിക്രോണ പൊലീസ് പോസ്റ്റ് ഇൻ-ചാർജ് മനോജ് കുമാർ പറഞ്ഞു. "സ്ത്രീ മരിച്ചു. പ്രതികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കൊലപാതക കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ തിരയാൻ വിവിധ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വശങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പൊലീസ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു, പ്രതിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും" അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
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