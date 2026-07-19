മനസ് ഉലയാതെ നോക്കാം; പഠനത്തോടൊപ്പം വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനും മുൻഗണന വേണം
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 10-19 വയസ് പ്രായമുള്ള ഏഴ് കൗമാരക്കാരിൽ ഒരാൾ വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മാനസിക പ്രശ്നത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : July 19, 2026 at 6:20 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പഠനത്തോടൊപ്പം സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർഥികളുടെ വൈകാരിക ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് വിദഗ്ധർ. ഒരു ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടി എന്നതിലുപരി വൈകാരിക ക്ഷേമം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗാക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരുടേയും മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടേയും അഭിപ്രായം. അക്കാദമിക് പ്രകടനത്തിലൂടെ വിജയം അളക്കുന്നതിനു പകരം കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷയും വൈകാരിക പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സ്കൂളുകൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദം, സമൂഹ മാധ്യമ സമ്മർദ്ദം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ ഏകാന്തത, അമിത സ്ക്രീൻ സമയം എന്നിവ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി ഉയർന്നു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദഗ്ധരുടെ ഈ അഭിപ്രായ പ്രകടനം വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 10-19 വയസ് പ്രായമുള്ള ഏഴ് കൗമാരക്കാരിൽ ഒരാൾ വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മാനസിക പ്രശ്നത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്.
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കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് പരിഹാരമായി യുണിസെഫ് (യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി ഫണ്ട്), എൻസിഇആർടി (നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ്) എന്നിവ സ്കൂളുകളിൽ കൗൺസിലിങ് നടത്തേണ്ടതിൻ്റേയും മാനസികാരോഗ്യ അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റേയും ആവശ്യകതയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.
"ഒരു ദശാബ്ദം മുമ്പ് കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉത്കണ്ഠ, പൂർണത, പരാജയഭയം, വൈകാരിക ക്ഷീണം എന്നിവയുമായി മല്ലിടുന്ന കുട്ടികളെയാണ് ഇന്ന് സ്കൂളുകളിൽ കാണുന്നത്"എന്ന് ഡൽഹി എയിംസിലെ സൈക്യാട്രി വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോ. നന്ദ് കുമാർ പറഞ്ഞു. മാനസികാരോഗ്യം മോശമായാൽ അക്കാദമിക് നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാനസികാരോഗ്യം കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കാനായി സ്കൂളുകളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച കൗൺസിലർമാരുടേയും അധ്യാപകരുടേയും സേവനം ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോ. കുമാർ പറഞ്ഞു. ഇതുവഴി രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാക്കാനും സാധിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇതുപോലുള്ള സംവിധാനം എല്ലാ സ്കൂളിലും വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായത്തിനായി കൗൺസിലിങ് തേടുന്നതിന് പകരം വികാരങ്ങൾ, പ്രതിരോധശേഷി, സമ്മർദ്ദ നിയന്ത്രണം, ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സ്കൂളുകളിലെ ദൈനംദിന പാഠ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വൈകാരിക ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സമീപ വർഷങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാണക്കേട് പല വിദ്യാർഥികളെയും സമയബന്ധിതമായി സഹായം തേടുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നുവെന്ന് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സ്ഥാപനപരമായ നയങ്ങൾ, അധ്യാപക പരിശീലനം, രക്ഷാകർതൃ ഇടപെടൽ എന്നിവയിലൂടെ ആരോഗ്യകരമായ അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ കരുതുന്നു.
"പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടുന്നതിന് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് പരാജയങ്ങളെയും അനിശ്ചിതാവസ്ഥകളെയും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനരീതിയിൽ സാമൂഹിക-വൈകാരിക പഠനം, മാനസിക സമാധാനം, സഹപാഠികളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, കൗൺസിലർമാരുമായുള്ള പതിവ് ആശയവിനിമയം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ആരോഗ്യം എന്നത് അവൻ്റെ പഠനമികവിനോളം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം" സേത്ത് ആനന്ദറാം ജയ്പുരിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെയർമാനും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനുമായി ശിശിർ ജയ്പുരിയ പറഞ്ഞു.
സൈബർ സുരക്ഷ, വൈകാരിക നിയന്ത്രണം, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഡിജിറ്റൽ പെരുമാറ്റം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസുകൾ, സമർപ്പിത കൗൺസിലിങ്, പിയർ മെൻ്ററിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ നിരവധി സ്കൂളുകൾ നൽകി വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സ്വാധീനം വൈകാരിക ക്ഷേമത്തിന് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പഠനം, സർഗ്ഗാത്മകത, സാമൂഹിക ബന്ധം എന്നിവയിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കാര്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അമിതവും അനിയന്ത്രിതവുമായ ഉപയോഗം പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗം ആത്മാഭിമാനത്തെയും ബന്ധങ്ങളെയും വൈകാരിക നിയന്ത്രണത്തെയും ബാധിക്കും.
പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾ കൗമാരക്കാർക്കിടയിൽ അമിതമായ സ്ക്രീൻ സമയം ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, ഉറക്ക അസ്വസ്ഥതകൾ, ശ്രദ്ധക്കുറവ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. "മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനും അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാനും ഒരു ഓൺലൈൻ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്താനുമുള്ള സമ്മർദ്ദം ക്രമേണ ആത്മാഭിമാനത്തെ തകർക്കുകയും ഏകാന്തത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്ത പ്രതീക്ഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു" ഡൽഹിയിലെ എയിംസിലെ കൗൺസിലിങ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ദീപിക ദഹിമ പറഞ്ഞു.
"സ്ക്രീൻ സമയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, ആരോഗ്യകരമായ ഡിജിറ്റൽ ശീലങ്ങൾ, മാധ്യമ സാക്ഷരത, വൈകാരിക പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് മാതാപിതാക്കളും സ്കൂളുകളും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനും കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന സുരക്ഷിത ഇടങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, പകരം ദുരിതം ആന്തരികമാക്കുകയോ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ സഹായം തേടുകയോ ചെയ്യരുത്," ഡോ. ദഹിമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാനസിക ക്ലേശത്തിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ സ്കൂളുകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ചെറിയ ചെറിയ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ പോലും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ്, ഉദാഹരണത്തിന് സാമൂഹികമായ ഉൾവലിയൽ, ദേഷ്യം, മോശം പഠന നിലവാരം തുടങ്ങിയ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ്. അതിനാൽ കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അധ്യാപകർ വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നു.
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