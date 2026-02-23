ഡല്ഹിയിലെ വിദ്യാലയത്തില് വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി, നഗരത്തില് ജാഗ്രത, പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
പൊലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി ക്യാമ്പസ് ഒഴിപ്പിച്ചു, സമഗ്രമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.
Published : February 23, 2026 at 10:49 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ഒരു സ്കൂളിനെതിരെ വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി. ഡൽഹിയിലെ ധൗള കുവാനിലുള്ള എയർഫോഴ്സ് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സ്കൂളിന് ഇമെയിൽ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
Also Read: മുന് റെയില്വേ മന്ത്രി മുകുള് റോയ് അന്തരിച്ചു. വിടവാങ്ങിയത് ബംഗാള് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചാണക്യന്
ഭീഷണി ഇമെയിൽ ലഭിച്ചതോടെ സ്കൂൾ അധികൃതരും പൊലീസും പരിഭ്രാന്തരായി. ഉടൻ തന്നെ സ്കൂൾ കാമ്പസ് ഒഴിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. പ്രാഥമിക വിവരം അനുസരിച്ച്, സ്കൂൾ അധികൃതര്ക്ക് അജ്ഞാത ഇമെയിൽ ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന് തന്നെ സ്കൂൾ അധികൃതര് പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. പൊലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി ക്യാമ്പസ് ഒഴിപ്പിച്ചു, സമഗ്രമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്വേഷണത്തിൽ ഇതുവരെ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് വിദ്യാലയത്തിന് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇമെയിൽ അയച്ചയാളെ തിരിച്ചറിയാൻ പൊലീസ് സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായം തേടി. നിലവിൽ വിദ്യാലയ പരിസരത്ത് ബോംബ് ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ, അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ വിദ്യാലയം അടച്ചിടാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
പ്രദേശത്ത് അതീവ ജാഗ്രതാനിര്ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു, തുടർന്ന് തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഡൽഹിയിലെ ചില വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും കോടതികൾക്കും ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചിരുന്നു, അവയെല്ലാം വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. പൊലീസ് ഇപ്പോഴും അതും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നേരത്തെ ഡല്ഹി ദ്വാരകയിലെ പബ്ലിക് സ്കൂള്, സെക്ടര് 10ലെ മോഡേണ് കോണ്വന്റ് സ്കൂള്, ശ്രീറാം വേള്ഡ് സ്കൂള് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നേരെ ഭീഷണി സന്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനുവരി 29-ന് ഡല്ഹിയിലെ അഞ്ച് സ്കൂളുകള്ക്ക് സമാനമായ രീതിയില് ഇമെയില് വഴി ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഡല്ഹി കാന്റിലെ ലോറെറ്റോ കോണ്വെന്റ്, ചിത്തരഞ്ജന് പാര്ക്കിലെ ഡോണ് ബോസ്കോ സ്കൂള്, ആനന്ദ് നികേതനിലെയും ദ്വാരകയിലെയും കാര്മല് കോണ്വെന്റ് സ്കൂളുകള് എന്നിവയ്ക്കാണ് അന്ന് ഭീഷണി ലഭിച്ചത്.തുടര്ച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ഭീഷണികളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താന് ഡല്ഹി പൊലീസ് സൈബര് സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.