തമിഴ്നാട്ടില് ദളിതര്ക്ക് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം; തൊട്ടുകൂടായ്മയെ കാറ്റിൽ പറത്തി വിജയ് സർക്കാർ
ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാനും ജാതി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും കരൂർ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും എസ്പിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തര ഉത്തരവ് നൽകുകയായിരുന്നു...
Published : June 24, 2026 at 1:07 PM IST
ചെന്നൈ: ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങളുടെയും അടിച്ചമർത്തലുകളുടെയും കറുത്ത ചരിത്രത്തിന്മേൽ തമിഴ് മണ്ണിൽ സമത്വത്തിൻ്റെ പുതിയ പുലരി. വർഷങ്ങളായി തങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ അടിയന്തരവും ശക്തവുമായ ഇടപെടലിലൂടെ ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്തമായ രണ്ട് പ്രാദേശിക ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ദളിത് വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് നേരിട്ടെത്തി പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയത്.
മൻമംഗലം താലൂക്കിലെ പുഞ്ചൈ കടമ്പൻകുറിശ്ശിയിലുള്ള അരുൾമിഗു ശ്രീമാരിയമ്മൻ, അരുൾമിഗു ചെല്ലാണ്ടി അമ്മൻ എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് വർഷങ്ങളായി പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ആരാധന നിരോധിച്ചിരുന്നത്. മെയ് 19 ന് പുഞ്ചൈ കടമ്പൻഗുരിച്ചിയിലെ അരുൾമിഗു ശ്രീ മാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവ വേളയിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ആരാധന നടത്താനുമുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമത്തലവൻ പൊൻ മുത്തുകുമാർ നാട്ടുകാർക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കരൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്, തമിഴ്നാട് മന്ത്രി എന്നിവർക്ക് പരാതി അയച്ചിരുന്നു.
പരാതിയിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് കരൂർ ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിനും കരൂർ ജില്ലാ കളക്ടറിനും ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസം മെയ് 20 ന് വൻഗൽ പൊലീസ് ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളായ മുരുകേശൻ, കുപ്പുസാമി എന്നിവർക്കെതിരെ അഞ്ച് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം വൻഗൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
തുടർന്ന്, മൺമംഗലം താലൂക്ക് ഓഫീസർ കുമരേശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഇരുവിഭാഗങ്ങളെയും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഹിന്ദു മത-ചാരിറ്റി വകുപ്പ് അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടന്നു. ജൂൺ 20 ന്, പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ആരാധനാ അവകാശം നിഷേധിച്ച ഭരണസമിതിയെ നീക്കം ചെയ്തു. അരുൾമിഗു മാരിയമ്മൻ, സെല്ലാണ്ടി അമ്മൻ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ അറുമുഖം, ഇൻസ്പെക്ടർ ഭാരതി എന്നിവരെ ഹിന്ദു മത, ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോവ്മെൻ്റ് വകുപ്പ് നിയമിച്ചു.
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ഇന്ന് നൂറിലധികം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംരക്ഷണത്തില് ദളിതര് മാവിലക്കുമായി (അരിപ്പൊടിയും ശർക്കരയും കൊണ്ടുള്ള പരമ്പരാഗത വിളക്ക് വഴിപാടുകൾ) ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരാധന നടത്തി.
"മൂന്ന് തലമുറകളിലേറെയായി ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ദേവിയെ ആരാധിക്കാനുമുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തൊട്ടുകൂടായ്മ ആചരിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഉത്സവകാലത്ത് പട്ടികജാതിക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് മാവിളക്ക് പൂജ നടത്തിയാണ് ആരാധന നടത്തിയിരുന്നത്" കടമ്പൻകുറിച്ചി ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമത്തലവൻ പൊൻ മുത്തുകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പണ്ട് കാലത്ത്, ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പോയി ആരാധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ക്ഷേത്ര ഭരണധികാരികൾ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്, കരൂർ ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്, കരൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നിവർക്ക് അയച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ ഇന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന നടത്താൻ സാധിച്ചു, ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അവിടെ. ഇതിനായി ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് വേണ്ടി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് തങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും ഗ്രാമത്തലവൻ വ്യക്തമാക്കി.
"മുൻ ഭരണകാലത്ത്, ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനും ആരാധന നടത്താനും അനുവദിക്കണമെന്ന് തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കോടതി ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ക്ഷേത്രം പൂട്ടി സീൽ ചെയ്തിരുന്നു, ഇരുവിഭാഗത്തിനും ആരാധന നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് വിവിധ ക്ഷേത്ര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി," തമിഴ്നാട് തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർമാർജന മുന്നണിയുടെ കരൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുത്തു സെൽവൻ പറഞ്ഞു.
സാമൂഹിക ഐക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാതാക്കിയും തലമുറകളായി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആരാധനാ അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ചും പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തു സെൽവൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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