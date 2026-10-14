ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ പോസ്റ്റ്; കെപിസിസിക്ക് എതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിക്ക് ബാർ അസോസിയേഷൻ
കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും, അനുമതിക്കായി ഇത് അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ വെങ്കിട്ടരമണിക്ക് അയക്കുമെന്നും എസ്സിബിഎ അധ്യക്ഷൻ പ്രദീപ് റായ്
Published : October 14, 2026 at 7:43 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്തിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റിട്ട സംഭവത്തിൽ കെപിസിസിക്ക് (കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി) എതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ (എസ്സിബിഎ) തീരുമാനിച്ചു. ക്രമസമാധാനം തൻ്റെ വിഷയമല്ലെന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കെപിസിസി എക്സിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിനെതിരെയാണ് നടപടി.
ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട്, ക്രമസമാധാനം തൻ്റെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കെപിസിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് ഹാൻഡിലിൽ നിന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ പോസ്റ്റ് വന്നത്. "പ്രിയപ്പെട്ട സൂര്യ കാന്ത്, ക്രമസമാധാനം നിങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ രാജിവയ്ക്കുക. അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളാം" എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ്.
സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഈ പോസ്റ്റ് പിന്നീട് പിൻവലിച്ചു. എന്നാൽ, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും, അനുമതിക്കായി ഇത് അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ വെങ്കിട്ടരമണിക്ക് അയക്കുമെന്നും എസ്സിബിഎ അധ്യക്ഷൻ പ്രദീപ് റായ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇതേ വിഷയത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്രയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പേര് തെറ്റായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, "സൂര്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായും കഴിയില്ല, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും" എന്നായിരുന്നു മഹുവ മൊയ്ത്ര എക്സിൽ കുറിച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ പോസ്റ്റുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി രംഗത്തെത്തി. മഹുവയുടെ പരാമർശത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പാർട്ടി, ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ വ്യക്തിപരമാണെന്നും പാർട്ടിയുടെ നിലപാടല്ലെന്നും വിശദീകരിച്ചു.
കെപിസിസിയുടെ നടപടിയെ സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷനും സുപ്രീം കോടതി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓൺ റെക്കോർഡ് അസോസിയേഷനും (എസ്സിഎഒആർഎ) ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പദവികളെയും ഇകഴ്ത്തിക്കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിമൻ ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷനും വ്യക്തമാക്കി. അസോസിയേഷൻ അധ്യക്ഷയായ അഭിഭാഷക മഹാലക്ഷ്മി പവാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കെപിസിസിക്ക് എതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്.
"ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തതും അനാവശ്യവുമായ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനോ, അതിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നത് തികച്ചും ആശങ്കാജനകമായ കാര്യമാണ്. വിയോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഭരണഘടനാ പദവികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മാന്യതയും സംയമനവും ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല" എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. കോടതിയുടെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും, ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും അഭിഭാഷക സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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