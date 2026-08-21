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മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട് കേസ്: സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് വരിക്കാർ, സ്ഥാപനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വീണ്ടും തെളിഞ്ഞതായി പ്രതികരണം

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി നീണ്ടുനിന്ന നിയമപോരാട്ടമാണ് സുപ്രീം കോടതി തീർപ്പാക്കിയത്. വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കാത്തിരുന്ന ഫലമാണ് വന്നതെന്നും മാര്‍ഗദര്‍ശിയുടെ യാത്രയിലുടനീളം ഉണ്ടായിരുന്ന വരിക്കാർ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2026 at 6:42 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മാർഗദർശി ഫിനാൻസിയേഴ്‌സിനെതിരെ വുണ്ടവല്ലി അരുണ്‍ കുമാർ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് മാർഗദർശി വരിക്കാർ. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദീർഘകാല മാർഗദർശി വരിക്കാർ വിധിയിൽ ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി സംഘടനയിൽ അവർ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തെ വിധി വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചുവെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു.

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി നീണ്ടുനിന്ന നിയമപോരാട്ടത്തിനാണ് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതി വിരാമമിട്ടത്. ജസ്റ്റിസ് എം എം സുന്ദരേഷ്, ജസ്റ്റിസ് പ്രസന്ന ബി വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ അന്തിമവാദം കേട്ട് ഹർജി തള്ളിയത്. ആരോപണങ്ങൾക്കിടയിലും മാർഗദർശിയിൽ വിശ്വാസമുള്ള നിരവധി വരിക്കാർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം തുടർന്നു. തുകകൾ, പലിശ, നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വരിക്കാർക്ക് കമ്പനിയുമായുള്ള ഇടപാടുകളും സമീപനവും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മാർഗദർശിയുമായുള്ള ബന്ധം ആരംഭിച്ചത് 1993 മുതലാണെന്ന് വിജയവാഡയിലെ സിദ്ധാർത്ഥ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ അഡ്‌മിഷൻസ് ഡീൻ ജി.എൻ. സ്വാമി പറഞ്ഞു. പ്രതിമാസം 2,000 രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത്. പിന്നീട് 18% പലിശയ്ക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ വരുമാനം നിക്ഷേപിക്കുകയും വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ചിട്ടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. 33 വർഷത്തിലേറെയായി മാർഗദർശിയിലുള്ള തൻ്റെ സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് പ്ലോട്ടുകൾ വാങ്ങാനും കുട്ടികളുടെ വിവാഹങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാനും സഹായിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ വിജയമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സംഘടനയിലുള്ള തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 1973 മുതൽ മാർഗദർശി വരിക്കാരനായ റിട്ട. ജലസേചന വകുപ്പ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നെദുനൂരി കൃഷ്‌ണ റാവു, തൻ്റെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക്

സംഘടനയിൽ നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ടെന്നും മുമ്പ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 18% പലിശ ലഭിച്ചിരുന്നതായും പറഞ്ഞു. മാർഗദർശി ചിട്ടികളിൽ താൻ ഇപ്പോഴും വരിക്കാരനാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രശംസനീയമാണെന്നും കൃഷ്‌ണ റാവു വ്യക്തമാക്കി. പണം ലഭിക്കാത്ത ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച വുണ്ടവല്ലി അരുണ്‍ കുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹം യാതൊരു പ്രതികരണവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏകദേശം 40 വർഷമായി മാർഗദർശിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന റിട്ട. സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ചിഗുരുപതി സുബ്ബറാവു, തൻ്റെ സമ്പാദ്യം സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും പ്രതിമാസ പലിശ ഉപയോഗിച്ച് ചിട്ടി തവണകൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നതായി പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ, മാർഗദർശിയിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് നൽകിയ ശേഷം പണം പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 1979 മുതൽ മാർഗദർശി വരിക്കാരനാണെന്നും താൻ നിക്ഷേപിച്ച പണം കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാനും വീട് പണിയാനും സാധിച്ചുവെന്നും ഹൈദരാബാദ് നിവാസിയായ രാഘവേന്ദ്ര റാവു പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയക്കാർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഘടനയെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ താൻ പ്രതിഷേധിച്ചതായും സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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രാജമഹേന്ദ്രവാരത്തിലെ വിരമിച്ച ജീവനക്കാരിയായ കാസംനേനി ഝാൻസി റാണി മാർഗദർശിയുമായുള്ള ബന്ധം നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. തൻ്റെ കുടുംബം നിരവധി ചിട്ടി പദ്ധതികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടനയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. മാർഗദർശിക്കെതിരായ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളാണ് നടന്നതെന്നും അവ ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് വരിക്കാരോട് അവർ നിർദേശിച്ചു.

ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ബിപിസിഎൽ) റിട്ട. ജീവനക്കാരനായ ഹൈദരാബാദിലെ സായ് പ്രഭാകർ പറഞ്ഞു, മാർഗദർശിയുമായുള്ള ബന്ധം പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ളതാണെന്ന്. അച്ഛൻ എല്ലാ മാസവും ചിട്ടി ഗഡു അടയ്ക്കാൻ 50 രൂപ നൽകുമായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി, തൻ്റെ സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിച്ച് അമീർപേട്ടിൽ ഒരു വീട് പണിയാൻ സാധിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാർഗദർശിയുമായി കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം പിതാവിൻ്റെ കാലം മുതലുള്ളതാണെന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ വിരമിച്ച എസ്‌ബി‌ഐ മാനേജർ ഇന്ദിരവാണി പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ സംഘടന തൻ്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളെയും സത്യസന്ധതയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

കേസ് വിവരങ്ങൾ

2008-ൽ വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി ഭരണകാലത്താണ് മാർഗദർശി ഒരു എച്ച്‌യുഎഫ് ആയിരുന്നിട്ടും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച് ആർബിഐ ആക്ട് ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അന്നത്തെ അവിഭക്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം ക്രിമിനൽ പരാതി നൽകിയത്. പത്തു വർഷത്തിനു ശേഷം ഹൈക്കോടതി ഈ നടപടികൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ 2024 ഏപ്രിലിൽ സുപ്രീം കോടതി കേസ് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറുകയും നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പരാതികളോ അവകാശവാദങ്ങളോ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിർദേശിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ഇതനുസരിച്ച് 2024 സെപ്റ്റംബർ 26-ന് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രി പത്രങ്ങളിൽ പൊതുനോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും നിക്ഷേപകരിലാരും പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടുവന്നില്ല. കൂടാതെ, വിചാരണ തീർപ്പാകുന്നതിന് മുൻപ് മാർഗദർശി ഫിനാൻസ് എച്ച്‌യുഎഫിന്‍റെ മുൻ ഉടമ അന്തരിച്ചതും കണക്കിലെടുത്ത് ഹൈക്കോടതി ക്രിമിനൽ ഹർജികൾ അനുവദിക്കുകയും ആരോപണങ്ങൾ തള്ളുകയും ചെയ്‌തു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഇടപെടാൻ തക്ക കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പരമോന്നത കോടതി ഇപ്പോൾ ഹർജി തള്ളിയത്.

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