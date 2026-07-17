രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സൗജന്യ വാഗ്ദാനങ്ങളും വിതരണവും; ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് അഭിഭാഷകൻ
ഹർജി ഉടൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഭിഭാഷകനും ഹർജിക്കാരനുമായ അശ്വിനി ഉപാധ്യായയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : July 17, 2026 at 2:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് 'യുക്തിരഹിതമായ സൗജന്യങ്ങൾ' വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നം പിടിച്ചെടുക്കാനോ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കാനോ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാത്പ്പര്യ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് അഭിഭാഷകൻ.
ഹർജി ഉടൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഭിഭാഷകനും ഹർജിക്കാരനുമായ അശ്വിനി ഉപാധ്യായയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് വിഷയം പരിഗണിക്കുന്നത്. തൻ്റെ പൊതുതാത്പ്പര്യ ഹർജിയിൽ 2022 ൽ തന്നെ കേന്ദ്രത്തിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും നോട്ടിസ് അയച്ചതായി ഹർജിക്കാരൻ പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരി 5 ന് അടിയന്തര വാദം കേൾക്കാൻ ഹർജി നേരത്തെ പരിഗണിച്ചിരുന്നതായും മാർച്ചിൽ പൊതുതാത്പ്പര്യ ഹർജി കേൾക്കാൻ കോടതി സമ്മതിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "ഇപ്പോൾ കേസുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം," എന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ വിഷയം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചിരുന്നു എന്നും അഭിഭാഷകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ നിന്നും പ്രതികരണം തേടിയിരുന്നു
പൊതുതാത്പ്പര്യ ഹർജിയിൽ നേരത്തെ വാദം കേൾക്കണമെന്ന ഉപാധ്യായയുടെ ശ്രമത്തെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. 2022 ജനുവരി 25 ന്, അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് 'യുക്തിരഹിതമായ സൗജന്യങ്ങൾ' വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതോ വിതരണം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നം പിടിച്ചെടുക്കാനോ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കാനോ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച പൊതുതാത്പ്പര്യ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ നിന്നും മറുപടി തേടി.
അന്ന് ബെഞ്ച് ഇതിനെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സൗജന്യ വാഗ്ദാനം വോട്ടർമാരെ അനാവശ്യമായി സ്വാധീനിക്കുകയും തുല്യതയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ പരിശുദ്ധിയെ ദുഷിപ്പിക്കുമെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു.
ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദങ്ങൾ
അഭിഭാഷകനായ അശ്വനി കുമാർ ദുബെ മുഖേന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ, ഒരു ബദലായി നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് നിർദ്ദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് സൗജന്യ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സമീപകാല പ്രവണത ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ്. മാത്രമല്ല ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ വോട്ടർമാർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകുന്നത് പോലെയാണ് ഈ അധാർമ്മികമായ നടപടി. ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങളും രീതികളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത് ഒഴിവാക്കണം. 1968 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്ന ഉത്തരവിൻ്റെ പ്രസക്തമായ ഖണ്ഡികകളിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് യുക്തിരഹിതമായ സൗജന്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ഒരു അധിക വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു.
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കൂടാതെ, പൊതു ആവശ്യങ്ങള്ക്കല്ലാത്ത സ്വകാര്യ സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ പൊതു ഫണ്ടില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതോ വിതരണം ചെയ്യുന്നതോ, ഭരണഘടനയുടെ ആര്ട്ടിക്കിള് 14 ഉള്പ്പെടെ നിരവധി വകുപ്പുകളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഹര്ജിക്കാരന് സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഹർജിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയാണ്. പണത്തിൻ്റെ വിതരണവും സൗജന്യ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഭയാനകമായ തലങ്ങളിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പലതവണ മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു. യുക്തിരഹിതമായ സൗജന്യ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര്യവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു. പൊതു ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാത്ത സ്വകാര്യ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടന വകുപ്പ് 14, 162, 266(3), 282 എന്നിവ വ്യക്തമായി ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു.
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