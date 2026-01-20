ETV Bharat / bharat

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കെതിരായ അഴിമതി കേസ്; പൊലീസിന് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കെതിരായ അഴിമതിയും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ പിസി ആക്‌ട് പ്രകാരം സംസ്ഥാന പൊലീസിന് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കൈക്കൂലി, അഴിമതി എന്നീ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനും സംസ്ഥാന പൊലീസിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം ((Prevention of Corruption Act) കേസ് എടുക്കാനും സിബിഐയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ജസ്‌റ്റിസുമാരായ ജെബി പർദിവാല, സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരനെതിരായ അഴിമതി കേസ് റദ്ദാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു. പിസി ആക്‌ടിന് കീഴിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒരു സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്കോ, പൊലീസിനോ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വേണ്ട യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

1988 ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം, പ്രതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും, ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യാൻ രാജസ്ഥാൻ എസിബിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം സിബിഐക്ക് മാത്രമേ പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനോ അന്വേഷിക്കുന്നതിനോ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവരെ വിലക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ഇത്തരം കേസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും മറ്റും സ്പെഷ്യൽ പൊലീസ് എസ്‌റ്റാബ്ലിഷ്‌മെൻ്റിന് കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഏജൻസിയെ സിബിഐ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ, സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഏജൻസിയായ ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയ്‌ക്കും അഴിമതി, കൈക്കൂലി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമ നിയമത്തിലെ (CrPC) വകുപ്പ് 156 പ്രകാരം, ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുൻകൂർ ഉത്തരവുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ കേസെടുക്കാവുന്നതാണ്.

വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വിഎസിബി) സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരിച്ചു. അഴിമതി നിരോധന (പിസി) നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാവുന്നതായതിനാൽ, അവ സംസ്ഥാന പൊലീസിനോ വിഎസിബിക്കോ അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, പിസി ആക്‌ടിലെ സെക്ഷൻ 17 ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള റാങ്കിലുള്ള ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രമേ അന്വേഷണം നടത്താൻ സാധിക്കൂവെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

