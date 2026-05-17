ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെയും പൂജാരിമാരുടെയും ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കണം; ഹർജി സുപ്രീം കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും
എൻഡോവ്മെൻ്റ് വകുപ്പ് വഴി സംസ്ഥാനം ഒരു മാതൃകാ തൊഴിലുടമയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ മിനിമം വേതന നിയമവും സംസ്ഥാന നയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നു
By PTI
Published : May 17, 2026 at 3:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാരിമാർ, സേവകർ, മറ്റ് ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനോ വിദഗ്ധ സമിതിയോ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും.
അഭിഭാഷകനായ അശ്വിനി ഉപാധ്യായ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. സംസ്ഥാന നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാരിമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും നൽകുന്ന പ്രതിഫലവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെയോ വിദഗ്ധ സമിതിയോ രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ അശ്വനി ദുബെ മുഖേന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
019-ലെ കോഡ് ഓൺ വേജസ് (ശമ്പള കോഡ്) സെക്ഷൻ 2(k) പ്രകാരം പുരോഹിതന്മാരെയും ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരെയും 'ജീവനക്കാര്' ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ നിയന്ത്രണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ അവിടെ ഒരു തൊഴിലുടമ-തൊഴിലാളി ബന്ധം ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇവർക്ക് മാന്യമായ ശമ്പളം നിഷേധിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 ഉറപ്പുനൽകുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഏപ്രിൽ 4-ന് താൻ വാരണാസിയിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച സാഹചര്യം ഉണ്ടായതെന്ന് ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ 'രുദ്രാഭിഷേകം' നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ്, പൂജാരിമാർക്കും ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്കും മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള മിനിമം ശമ്പളം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"അടുത്തിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലും പൂജാരിമാരും ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരും മിനിമം വേതനം ആവശ്യപ്പെട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. അവിദഗ്ധ , അർധ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് സംസ്ഥാനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മിനിമം വേതനം പോലും പൂജാരികൾക്കും ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ചൂഷണമാണ്. എൻഡോവ്മെൻ്റ് വകുപ്പ് വഴി സംസ്ഥാനം ഒരു മാതൃകാ തൊഴിലുടമയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ മിനിമം വേതന നിയമവും സംസ്ഥാന നയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2026 ലെ പണപ്പെരുപ്പം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജീവിതച്ചെലവ് സൂചിക അനുസരിച്ച് മിനിമം വേതനം പാലിക്കാത്തതിനാൽ, പൂജാരിമാരെയും ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരെയും കൂടുതൽ അരികുവൽക്കരിക്കുന്നത് തടയാൻ ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ തേടാൻ ഹർജിക്കാരനെ നിർബന്ധിതനാക്കിയെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
2025 ഫെബ്രുവരി 7 ന് മധുരയിലെ ദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ ആരതി പ്ലേറ്റുകളിൽ ദക്ഷിണ സ്വീകരിക്കുന്നത് കർശനമായി വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സർക്കുലർ തമിഴ്നാട് വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ, ഉപജീവനത്തിൻ്റെ അസ്ഥിരമായ സ്വഭാവം വ്യക്തമായി തുറന്നുകാട്ടിയതായി ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഔപചാരിക ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ പൂർണമായും ദക്ഷിണയെ ആശ്രയിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണപരമായ ഉത്തരവ് അവരെ നേരിട്ട് പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. സർക്കാർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പള്ളി പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല എന്നതും കയ്പേറിയ സത്യമാണ് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ വിധിന്യായങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പൂജാരിമാരുടെയും സേവാദാർമാരുടെയും മറ്റ് ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
