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'ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള സ്ഥലമല്ല'; ഹർജി പരിഗണിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി

ജന്തർ മന്തർ പരിസരത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പ്രദേശവാസികൾക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുകയും അവശ്യവസ്‌തുക്കളുടെ വിതരണം തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ഹർജിയിലെ വാദം.

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Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 3:47 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി സമ്മതിച്ചു. ജന്തർ മന്തർ പരിസരത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പ്രദേശവാസികൾക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുകയും അവശ്യവസ്‌തുക്കളുടെ വിതരണം തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ഹർജിയിലെ വാദം. സതീഷ് ചന്ദ് കൗശിക് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് കേന്ദ്രത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു.

സമരങ്ങൾക്കായി ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടാനും മറുപടി നൽകാനും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയോട് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കായി ബദൽ സംവിധാനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹർജി, ആ പ്രദേശത്തെ പ്രവേശനവും സഞ്ചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നതായി വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല

പ്രവേശനവും പുറത്ത് കടക്കലും ബന്ധിച്ച പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം, ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ജന്തർ മന്തർ ഇനി അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമല്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവശ്യ മരുന്നുകളുടെയും മറ്റും വിതരണത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സോളിസിറ്ററോട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടാനും വിഷയം പ്രത്യേകം പരിഗണനയ്ക്കായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ ടൗൺ ഹാൾ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യം പരാമർശിക്കുകയും ജൂലൈ 20-ലേതുപോലൊരു സംഭവം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്‌തു

ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധം

ജന്തർ മന്തറിൽ സിജെപി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്ത് വലിയ കോലിളക്കമാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചത്. 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'യും (CJP) പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ സോനം വാങ്‌ചുക്കും ചേർന്ന് നയിച്ച ഈ സമരത്തിൽ, പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കും പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വൻനിര തന്നെ അണിനിരന്നു. തുടർന്ന് സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് കൊണ്ട് നിരവധി പ്രമുഖരും രംഗത്തെത്തി.

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ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദ്യാർഥികൾ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി തെരുവിലിറങ്ങി. പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയും സമരക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് ജൂലൈ 25-ന് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സിജെപി പ്രവർത്തകന്‍ അഭിജിത്ത് ദിപ്കെ സമരം പിൻവലിച്ചു.

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TAGGED:

JANTAR MANTAR PROTEST
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JANTAR MANTAR IS NOT FOR PROTEST
SC ON JANTAR MANTAR PROTEST
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