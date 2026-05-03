ആധാർ കാർഡ് വിതരണത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണം വേണം; പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി നാളെ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും

കൗമാരക്കാർക്കും മുതിർന്നവർക്കും ആധാർ നൽകുന്നതിന് കർശനമായ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണം, വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച് ആധാർ കാർഡ് കൈക്കലാക്കുന്നത് തടയണം, പുതിയ ആധാർ കാർഡുകൾ 6 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാക്കണം.

By PTI

Published : May 3, 2026 at 2:36 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: കൗമാരക്കാർക്കും മുതിർന്നവർക്കും ആധാർ നൽകുന്നതിന് കർശനമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി നാളെ (മെയ് 4) സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. രാജ്യത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നവർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്‍മാരായി ചമയുന്നത് തടയുന്നതിനായി ആധാർ വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. ​ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുക. അഭിഭാഷകനായ അശ്വിനി ഉപാധ്യായയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.

കൗമാരക്കാർക്കും മുതിർന്നവർക്കും പുതിയ ആധാർ കാർഡുകൾ നൽകുന്നതിന് വളരെ കർശനമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. പുതിയ ആധാർ കാർഡുകൾ 6 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. ആധാർ കാർഡ് എന്നത് കേവലം ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖ മാത്രമാണെന്നും അത് പൗരത്വത്തിൻ്റെ തെളിവല്ലെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. പൗരത്വം, വിലാസം അല്ലെങ്കിൽ ജനനത്തീയതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുകൾ പൊതു സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് അഭിഭാഷകനായ അശ്വിനി ഉപാധ്യായ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"യുണീക് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ) 144 കോടി ആധാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, 99 ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാരും ആധാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ അത് നേടുന്നതും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായി വേഷം ധരിക്കുന്നതും തടയുന്നതിന് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം പുതിയ ആധാർ നൽകാനും കൗമാരക്കാർക്കും മുതിർന്നവർക്കും പുതിയ കർശനമായ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും യുഐഡിഎഐയോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരം ഒരു പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയായി ഹർജിക്കാരൻ ഈ റിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിക്കുന്നു," ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

ഹർജി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട്

നിലവിലെ ദുർബലമായ പരിശോധനാ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച് വളരെ വേഗം ആധാർ കാർഡ് കൈക്കലാക്കുന്നുവെന്നും, അതിനാല്‍ നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ഇവര്‍ ആധാർ കാർഡ് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയവ നേടിയെടുക്കുന്നു.

ഇതോടെ യഥാർഥ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. "വിദേശികൾ 'വിദേശി' വിഭാഗത്തിൽ ആധാറിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ 'ഇന്ത്യൻ പൗരൻ' വിഭാഗത്തിൽ ആധാറിന് അപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും" അഭിഭാഷകന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദേശികളെയും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയും വേർതിരിച്ചു കാണാൻ 2016 ലെ ആധാർ നിയമം താൽക്കാലികമായി യുക്തിരഹിതമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിയമപരമായ ചോദ്യങ്ങളും ഹർജി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിദേശികളെയും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയും വേർതിരിച്ചു കാണാൻ ആധാർ ആക്റ്റ് 2016 പരാജയപ്പെടുന്നതിനാൽ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ക്ഷേമപദ്ധതികൾ വഴിതിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്നു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും പുറമേ, ആധാർ നൽകുന്ന അതോറിറ്റിയായ യുഐഡിഎഐയെയും, നീതിന്യായം, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നീ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളെയും ഹർജിയിൽ കക്ഷികളാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

