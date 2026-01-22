ETV Bharat / bharat

2000ലെ ചെങ്കോട്ട ആക്രമണം; മുഖ്യപ്രതിയുടെ തിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും

ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്‌റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, ജെകെ മഹേശ്വരി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് വിഷയം പരിഗണിച്ചത്.

ന്യൂഡൽഹി: 2000 ഡിസംബര്‍ 22നുണ്ടായ ചെങ്കോട്ട ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ തിരുത്തൽ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും. മൂന്ന് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ വധശിക്ഷ വിധിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് മുഖ്യപ്രതിയായ ലഷ്‌കർ-ഇ-തൊയ്‌ബ (എൽഇടി) ഭീകരൻ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് സമർപ്പിച്ച തിരുത്തൽ ഹർജിയാണ് പരിഗണിക്കാൻ കോടതി സമ്മതിച്ചത്. അപ്പീലിലും പുനഃപരിശോധന ഘട്ടത്തിലും വധശിക്ഷ ശരിവച്ചതായി ആരിഫ് സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്‌റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, ജെകെ മഹേശ്വരി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് വിഷയം പരിഗണിച്ചത്. വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇളവ് തേടി കോടതിയുടെ തീരുമാനം പുനപരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തിരുത്തൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് സൈനികരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ തനിക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ച മുൻ വിധിയിൽ പുതിയ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന് ആരിഫ് വാദിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് അഭിഭാഷകൻ്റെ വാദങ്ങൾ ബെഞ്ച് ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്ന് ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് പറഞ്ഞു.

പുനഃപരിശോധന നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയിരുന്നു

2022 നവംബർ 3ന് വധശിക്ഷ ശരിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അപ്പീലും ആരിഫിൻ്റെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയും സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമായ അവസാന നിയമപരമായ മാർഗമാണ് തിരുത്തൽ ഹർജി. അപ്പീലും പുനഃപരിശോധന ഹർജിയും തള്ളി സുപ്രീംകോടതി തന്നെ രണ്ടുതവണ ഇത് ശരിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചെങ്കോട്ട ആക്രമണക്കേസ്

2000 ഡിസംബർ 22ന് രാത്രിയിലാണ് ചെങ്കോട്ട ആക്രമണം നടന്നത്. 7 രജ്‌പുത്താന റൈഫിൾസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചെങ്കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഇവിടേയ്‌ക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ അതിക്രമിച്ച് കയറി സൈനികർക്കുനേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ മൂന്ന് സൈനികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

പിന്നീട് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ആരിഫ് മറ്റ് തീവ്രവാദികളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് 2005 ഒക്ടോബറിൽ വിചാരണ കോടതി ആരിഫിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. തുടർന്നുള്ള അപ്പീലുകളിൽ 2007 സെപ്റ്റംബറിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയും 2011 ഓഗസ്‌റ്റിൽ സുപ്രീംകോടതിയും ആരിഫിന് നൽകിയ വധശിക്ഷയിൽ ശരിവച്ചു.

2025ലെ ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനം

2025 നവംബർ 10നും ചെങ്കോട്ടയ്‌ക്ക് സമീപം സമാന സംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. ചെങ്കോട്ടയ്‌ക്ക് സമീപത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിലാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില്‍ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി വാഹനങ്ങൾ നശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്‌റ്റേഷൻ ഗേറ്റ് 1ന് സമീപം വച്ച് കാർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു.

