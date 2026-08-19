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കാണാതായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ ഡിഎൻഎ തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനം; കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ച് സുപ്രീം കോടതി

റീപക് കൻസാൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷനും (എൻസിപിസിആർ) നോട്ടീസ് അയച്ചു.

SUPREME COURT DNA BIOMETRIC ID SYSTEM FOR MISSING MISSING RESCUED KIDS BIOMETRIC ID TRACING AND REUNIFICATION
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 2:10 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കാണാതായതും രക്ഷപെടുത്തിയതുമായ കുട്ടികളെ ശാസ്ത്രീയമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കുടുംബങ്ങളുമായി വേഗത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ദേശീയ ഡിഎൻഎ, ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു.

ശാസ്ത്രീയമായി തിരിച്ചറിയൽ, കണ്ടെത്തൽ, കുടുംബങ്ങളുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കൽ എന്നിവ സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി ഡിഎൻഎ, ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ബുധനാഴ്‌ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും എൻസിപിസിആറിൽ നിന്നും പ്രതികരണം തേടി.

റീപക് കൻസാൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷനും (എൻസിപിസിആർ) നോട്ടീസ് അയച്ചു. രാജ്യത്ത് കാണാതാകുന്ന കുട്ടികൾ, ശേഖരിച്ച ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ, കണ്ടെത്തിയ കുട്ടികൾ എന്നിവയുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാനും ഹർജിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായ ദത്തെടുക്കലും കുട്ടികളെക്കടത്തും തടയുന്നതിനായി, ദത്തെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുട്ടിയുടെ ഡിഎൻഎ വിവരങ്ങൾ ദേശീയ റെക്കോർഡുകളുമായി ഒത്തുനോക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുക.

ഉചിതമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും സമ്മത പ്രോട്ടോക്കോളുകൾക്കും വിധേയമായി, നിർബന്ധിത ഡിഎൻഎ സാമ്പിൾ നടത്താൻ അധികാരികൾക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കാൻ ദേശീയ-സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് രൂപീകരിക്കുക. കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തൽ, ഡിഎൻഎ പരിശോധന, പുനരധിവാസം, നഷ്‌ടപരിഹാരം എന്നിവയ്ക്കായി കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക.

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കാണാതായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, ശേഖരിച്ച ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ, സ്ഥാപിച്ച പൊരുത്തങ്ങൾ, പൂർത്തിയാക്കിയ പുനഃഏകീകരണങ്ങൾ, പ്രോസിക്യൂഷനുകൾ ആരംഭിച്ചത്, ഏറ്റെടുത്ത പുനരധിവാസ നടപടികൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്ന ആനുകാലിക റിപ്പോർട്ട് സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അധികാരികളിൽ നിന്ന് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടിയുടെ ഐഡൻ്റിറ്റിയുടെ ആധികാരികത സ്ഥാപിക്കാനും നിയമവിരുദ്ധമായ ദത്തെടുക്കൽ, കടത്ത്, തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കൽ എന്നിവ തടയാനും ഇത്തരം പരിശോധന സഹായിക്കുമെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കാണാതായതും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതുമായ കുട്ടികളുടെ ഡിഎൻഎ, ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയലിനായി നിയമപരമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ള ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിനും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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SUPREME COURT
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