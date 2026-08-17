രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് ആശ്വാസം; അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസില് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി നടപടികള് സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീംകോടതി
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ് മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് സിബിഐയോടും ഇഡിയോടും നിലവില് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കരുതെന്ന് നിര്ദേശിച്ചത്.
By PTI
Published : August 17, 2026 at 2:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസില് രാഹുല്ഗാന്ധിക്ക് താല്ക്കാലിക ആശ്വാസം. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ് പരിഗണിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിക്ക് നിർദേശം നൽകി. കേസിലെ തുടര്നടപടികള് മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുണ്ട്. കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഒരു റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കരുതെന്ന് അന്വേഷണ ഏജന്സികളായ സിബിഐയോടും ഇഡിയോടും നിർദേശിച്ചു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ് മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് സിബിഐയോടും ഇഡിയോടും നിലവില് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കരുതെന്ന് നിര്ദേശിച്ചത്. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന ആരോപണങ്ങളില് അന്വേഷണം നടത്താന് സിബിഐയോടും ഇഡിയോടും നിര്ദേശിച്ച അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കോണ്ഗ്രസ് എംപിയുമായ രാഹുല് ഗാന്ധി സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിര്ണായക ഉത്തരവ്.
സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ സിബിഐയും ഇഡിയും പരിശോധിക്കണമെന്ന അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സിബിഐയുടെ മറുപടിയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ലഖ്നൗ ബെഞ്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി വിശദീകരിക്കുന്ന പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനിടെ ഇഡി ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും രേഖകളും കണ്ടെത്തിയാൽ, നിയമപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
കർണാടക സ്വദേശിയായ എസ് വിഘ്നേഷ് ശിശിർ സമർപ്പിച്ച ക്രിമിനൽ റിട്ട് ഹർജിയിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ഇൻ-ചേംബർ വാദം കേൾക്കലിന് ശേഷമാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. രാഹുലിന് ഇരട്ട പൗരത്വം ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകനായ വിഘ്നേഷ് നേരത്തെ ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സിബിഐ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം മുൻ ഉത്തരവിന് അനുസൃതമല്ലെന്നും രാഹുലിൻ്റെ സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹർജിക്കാരൻ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതി മതിയായ രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതുമയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം അടുത്ത വാദം കേൾക്കലിന് മുമ്പ് വ്യക്തിപരമായി സമർപ്പിക്കാൻ സിബിഐയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ആസ്ഥാനത്തെ ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടറോടോ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലാ മേധാവിയോടോ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വകുപ്പ്, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പ്, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം, സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശദമായ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നാല് ആഴ്ച സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. മുൻ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം, മുഴുവൻ കേസ് രേഖയും സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ മുതിർന്ന രജിസ്ട്രാറുടെ സുരക്ഷിത കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് നടന്ന വാദം കേൾക്കലിൽ രാഹുല്ഗാന്ധിക്ക് താല്ക്കാലിക ആശ്വാസമായി സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് വന്നത്.
Also Read: തെറ്റ് ചെയ്തത് എൻടിഎ, ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികൾ; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി