ഔദ്യോഗിക അറസ്റ്റ് വരെ കാത്തിരിക്കാനാകില്ല; തടഞ്ഞുവെച്ച നിമിഷം മുതല് 24 മണിക്കൂറിനകം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
എൻ.ഡി.പി.എസ് (NDPS) നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസിൽ തങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ത്രിപുര ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ നാലുപേർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം.
Published : November 5, 2026 at 5:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള സംരക്ഷണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധിയുമായി സുപ്രീം കോടതി രംഗത്ത്. അറസ്റ്റും തടങ്കലിൽ വെക്കലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി, ഒരാളെ തടങ്കലിലാക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ തന്നെ ദീർഘനേരമുള്ള കസ്റ്റഡിക്കെതിരായ ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിയെ ഹാജരാക്കുന്നതിനുള്ള 24 മണിക്കൂർ സമയപരിധി, ഔദ്യോഗികമായി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ നീട്ടിവെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അത്തരമൊരു നിലപാട് ഭരണഘടനയുടെ 22(2) അനുച്ഛേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
എൻ.ഡി.പി.എസ് (NDPS) നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു കേസിൽ തങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ത്രിപുര ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ നാലുപേർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിലാണ് കോടതി ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ 29-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് അപ്പീൽ ഹർജിക്കാരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, 2025 സെപ്റ്റംബർ 30-ന് രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് ഇവരെ ഔദ്യോഗികമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ 29-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇവരെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഔദ്യോഗികമായി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയം മുതൽ മാത്രമേ 24 മണിക്കൂർ കണക്കാക്കൂ എന്ന വാദം ഭരണഘടനയുടെ 22(2) അനുച്ഛേദത്തിനും ബി.എൻ.എസ്.എസ്. (BNSS) വകുപ്പ് 56-നും വിരുദ്ധമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ ഉജ്ജ്വൽ ഭൂയാൻ, അതുൽ എസ്. ചന്ദൂർക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അന്വേഷണ അധികാരികൾ നടത്തുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിനോ അന്വേഷണത്തിനോ എടുക്കുന്ന സമയം ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ അനുച്ഛേദം 22(2) അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
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അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സമയം മാത്രമാണ് ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന ഏക ഇളവെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു മൗലികാവകാശം താൽക്കാലികമായിപ്പോലും റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, കുറച്ചു നേരത്തേക്കുള്ള തടഞ്ഞുവെക്കൽ 'അറസ്റ്റ്' അല്ലെന്ന വാദം തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത തീയതിയും സമയവും രേഖപ്പെടുത്താനും, കസ്റ്റഡിയിലായ സമയം മുതൽ 24 മണിക്കൂർ എന്ന സമയപരിധി പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും മജിസ്ട്രേറ്റുമാർക്ക് ബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകി. തടഞ്ഞുവെക്കലും അറസ്റ്റും തമ്മിൽ കൃത്രിമമായ ഒരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും ഭരണഘടനാപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അനുച്ഛേദം 22(2)-ൽ "അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും കസ്റ്റഡിയിൽ പാർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും" (every person who is arrested and detained in custody) എന്ന പ്രയോഗമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും, ഇതിലെ "അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട" (arrested), "പാർപ്പിക്കപ്പെട്ട" (detained) എന്നീ പദങ്ങൾ പരസ്പരബന്ധിതവും സംയോജിതവുമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടതെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
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