നീറ്റ് പ്രക്ഷോഭം; വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ എഫ്ഐആറുകൾ പിൻവലിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനങ്ങളെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
വിദ്യാർത്ഥികളെ വിട്ടയക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള 'ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം'എന്നതുകൊണ്ട് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി
By PTI
Published : August 3, 2026 at 4:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികളെ വിട്ടയക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള 'ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം' (criminal antecedents) എന്നതുകൊണ്ട് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. അത്തരം ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ എഫ്ഐആറുകൾ നിയമപ്രകാരം അവസാനിപ്പിക്കാനോ പിൻവലിക്കാനോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.
ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത പക്ഷം, നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ കേസുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഗൗരവമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ ഈ വിശദീകരണം.
സിജെപി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യ കാന്ത്, ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച്.
"പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ എഫ്ഐആറുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ പിൻവലിക്കാനോ ഡൽഹി സർക്കാരിനും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഇതിനാൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം' എന്ന പദം 'ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ' എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്," കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ എഫ്ഐആറുകൾ (FIR) പിൻവലിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലനിന്നിരുന്നതായി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത വ്യക്തമാക്കി.
പ്രക്ഷോഭകാരികൾക്കെതിരായ എഫ്ഐആറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാൻ തനിക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ടെന്നും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നും മേത്ത പറഞ്ഞു. ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരുമായ 2,700-ലധികം പേർക്കെതിരായ എഫ്ഐആറുകൾ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുതിർന്ന അഭിഭാഷക വൃന്ദ ഗ്രോവറുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി മേത്ത അറിയിച്ചു. കേസുകൾ പിൻവലിക്കുകയാണോ അതോ എഫ്ഐആറുകൾ റദ്ദാക്കുകയാണോ വേണ്ടതെന്നതാണ് പ്രധാന വിഷയമെന്ന് ഗ്രോവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു അത്. ഇവർക്ക് വലിയൊരു ജീവിതം ബാക്കിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ്. എഫ്ഐആറുകൾ റദ്ദാക്കുന്ന കാര്യമെടുത്താൽ തന്നെ, ബിഹാർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, യുപി, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലായി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗ്രോവർ പറഞ്ഞു.
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സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയിലെത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് വൃന്ദ ഗ്രോവർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ അഭിഭാഷകരുടെ മക്കൾക്ക് പോലും മർദ്ദനമേറ്റതായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പുറത്തുവന്ന വീഡിയോകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. 300-ഓളം വീഡിയോകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉന്നതതലത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
യൂണിഫോം ധരിക്കാത്ത ചില വ്യക്തികൾ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ പോലുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ പൊലീസ് കമ്മീഷണർക്കും ആർഎഎഫ് (RAF) ഡയറക്ടർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും ശങ്കരനാരായണൻ പറഞ്ഞു. പൊലീസിന് തോന്നിയതുപോലെ പെരുമാറാൻ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളോ നിസ്സാര കുറ്റകൃത്യങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ കേസുകളോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, "ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം" എന്ന പ്രയോഗത്തിന് വ്യക്തത ആവശ്യമാണെന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് സിംഗ്വി പറഞ്ഞു.
അമിത ബലപ്രയോഗം നടത്തുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അനാവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകാൻ പാടില്ല. അതേസമയം, വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഒരു കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളിക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് (CJI) നിരീക്ഷിച്ചു. പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ, അവ ഉപയോഗിക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസിന് നിലവിൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഗ്രോവർ വ്യക്തമാക്കി.
പൊലീസിന് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവും പാടില്ലെന്നല്ല പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഹർജി പറയുന്നത്. എന്നാൽ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാർഗ്ഗരേഖ (പ്രോട്ടോക്കോൾ) തയ്യാറാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി കോടതി അറിയിക്കുകയും, വിഷയം ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു.
ലാത്തിച്ചാർജിനെ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല
പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പൊലീസിൻ്റെ നടപടികളെയോ ലാത്തിച്ചാർജിനെയോ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
ജൂലൈ 20-ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധക്കാരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു. പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ലാത്തിയും കണ്ണീർവാതക ഷെല്ലുകളും പ്രയോഗിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ ആരോപിച്ചുള്ള ഹർജികൾ തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലെ പൊലീസ് നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് രാജ്യവ്യാപകമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ഹർജികളിലൊന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മഫ്തിയിലുള്ള (സാധാരണ വേഷത്തിലുള്ള) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുക, ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (BNSS) സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരമുള്ള നിരോധനാജ്ഞകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക, ജൂലൈ 20-ലെ ഡൽഹി പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തുക എന്നിവ ഹർജിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അഡ്വക്കേറ്റ്-ഓൺ-റെക്കോർഡ് ചന്ദ് ഖുറേഷി മുഖേന ശൈലേന്ദ്ര മണി ത്രിപാഠി സമർപ്പിച്ച ഈ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ, ഡൽഹി സർക്കാർ, പൊലീസ് കമ്മീഷണർ, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവരെ എതിർകക്ഷികളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ 14, 19, 21 അനുച്ഛേദങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള മൗലികാവകാശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഹർജി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജൂലൈ 20-ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തെ നേരിടാൻ വൻ പൊലീസ് വിന്യാസം, ബാരിക്കേഡുകൾ, കണ്ണീർവാതകം, ലാത്തിച്ചാർജ്, കൂട്ട അറസ്റ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചെന്നും, ഇതിനെത്തുടർന്ന് കുറഞ്ഞത് 60 പ്രതിഷേധക്കാർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
സ്ത്രീ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളും ലിംഗാധിഷ്ഠിത മോശം പെരുമാറ്റവും, തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തവരോ മഫ്തിയിലുള്ളവരോ ആയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ബലപ്രയോഗവും ഹർജിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. നിരവധി നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ജൂൺ 20-ന് ജന്തർ മന്തറിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രക്ഷോഭം ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കുകയും സിജെപി യുടെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ജൂലൈ 25-ന് പിൻവലിച്ചു.
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