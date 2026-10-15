മതപരിവര്ത്തനമുണ്ടായാല് സംവരണ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സുപ്രീംകോടതി
ഹിന്ദു മതത്തില് നിന്നും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മാറിയാല് സംവരണ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി.
Published : October 15, 2026 at 1:34 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടാവില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. മുസ്ലിം മതം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സംവരണം നൽകാനുള്ള തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കിയ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ശരിവച്ച് കൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി നയം വ്യക്തമാക്കിയത്.
തമിഴ്നാട് സർക്കാരും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയും നൽകിയ ഹർജികൾ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ജസ്റ്റിസുമാരായ പ്രശാന്ത് കുമാർ മിശ്ര, ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുൻകാല സാമൂഹികമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ പിന്നാക്കാവസ്ഥ സ്വഭാവികമായി പുതിയ മതത്തിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് അഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മതപരിവർത്തനത്തിന് മുൻപുള്ള തൻ്റെ സാമൂഹിക പിന്നാക്കാവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 16(4) പ്രകാരം നടപടി അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പ്രശാന്ത് കുമാർ മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.
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നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ മതം മാറ്റത്തിൻ്റെ മാത്രം പേരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് സംവരണം നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് സംവരണം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരായ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ഹർജിയും സുപ്രീംകോടതി തള്ളി.
2015ൽ ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മാറി 2016ൽ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം വഴി സമീർ അഹമ്മദ് എന്ന് പേര് മാറ്റിയ വ്യക്തിക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സംവരണം ആനുകൂല്യം നൽകിയ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഹർജി നൽകിയത്. ഈ ഹർജിയിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഹർജിക്കാരുടെ വാദം ശരിവച്ചതോടെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരും ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച വ്യക്തിയും സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതി ഈ ഹർജി തള്ളുകയും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ശരിവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു.
പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മാറ്റം വരുത്താനോ പുതിയ വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താനോ സർക്കാർ നിയമപരമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ അത് നടപ്പിലാക്കനാകില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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