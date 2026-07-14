'യുവജന ഐക്കണുകളോ? സുപ്രീം കോടതിയെ കബളിപ്പിച്ചു': സമയ് റൈനയ്ക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം പിഴ, യൂട്യൂബർമാർക്കും വിമർശനം
സമയ് റൈനയുടെ 'ഇന്ത്യാസ് ഗോട്ട് ലേറ്റന്റ്' ഷോയിൽ എസ്എംഎ എന്ന അപൂർവ ജനിതക രോഗമുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
Published : July 14, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 5:09 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പരിഹസിച്ച കേസിൽ സ്റ്റാന്ഡ് അപ്പ് കോമേഡിയനും ഹാസ്യ താരവുമായ സമയ് റൈനയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതി 3 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി. ആദ്യം 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തിയ കോടതി അഭിഭാഷകൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് 3 ലക്ഷമായി കുറച്ചത് കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചതിനും തെറ്റായ വിവരം നൽകി കോടതിയെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനുമാണ് നടപടി.ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
"3 ലക്ഷം അടയ്ക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇടും" എന്ന് കോടതി കർശനമായി പറഞ്ഞു. കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിഴ 30 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തുമെന്നും ബെഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.സമയ് റൈനയുടെ 'ഇന്ത്യാസ് ഗോട്ട് ലേറ്റന്റ്' ഷോയിൽ എസ്എംഎ എന്ന അപൂർവ ജനിതക രോഗമുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ക്യൂർ എസ്എംഎ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. കോടതി നേരത്തെ സമയ് റൈനയോട് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ഷോയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് പാലിച്ചില്ല.
കംപ്ലയൻസ് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചതായി തെറ്റായി പറഞ്ഞതും കോടതി കണ്ടെത്തി. കേസിൽ സമയ് റൈനയ്ക്കൊപ്പം യൂട്യൂബർമാരായ രൺവീർ അല്ലാബാദിയ, ആശിഷ് ചഞ്ചലാനി എന്നിവർക്കെതിരെയും കോടതി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. തങ്ങളെ യുവജന ഐക്കണുകളായി കാണിക്കുന്നവർ കോടതിയെ കബളിപ്പിക്കരുതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന് പുറത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിയമത്തിന് മുകളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുതെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇനി മുതൽ എല്ലാ മാസവും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വിജയകഥകൾ പറയുന്ന രണ്ട് ഷോകൾ വീതം നടത്തണമെന്ന് സമയ് റൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോമേഡിയൻമാരോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇത് ശിക്ഷയല്ല, സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഈ ഷോകളിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം മുഴുവൻ എസ്എംഎ രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നൽകണം. ഭിന്നശേഷിക്കാരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാക്കുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷക അപരാജിത സിങ്, കോമേഡിയൻമാർ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ചില പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഫൗണ്ടേഷനുമായി ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സമയ് റൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആത്മാർഥമായ ഒരു മാപ്പപേക്ഷ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയുള്ള യുവജന ഐക്കൺ ആണെന്ന് ഓർക്കാൻ പോലും ഭയം തോന്നുന്നുവെന്നും അഭിഭാഷക കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.
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