ആർത്തവ ശുചിത്വ നയം; വിവരങ്ങൾ നൽകാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിയുമായി സുപ്രീം കോടതി
ആർത്തവ ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കോടതി ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പരാജയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമെതിരെ കർശനമായ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി.
Published : October 16, 2026 at 5:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സ്കൂള് വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആര്ത്തവ ശുചിത്വ നയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കോടതി നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. കോടതി നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കത്തതും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാത്തതുമായ സാഹചര്യത്തലാകും നടപടിയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.ബി. പർദിവാല, ആർ. മഹാദേവൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കർശന നിർദേശം നൽകിയത്. ആർത്തവ ശുചിത്വത്തിൻ്റെ ബുദ്ദിമുട്ടുകളെ തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ ആർത്തവ ശുചിത്വ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങളോട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നതിൽ കോടതി ശക്തമായ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.
അടുത്ത വാദം കേൾക്കലിൽ, ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ/ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വിവരം ലഭിച്ചാർ, ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കോടതിയലക്ഷ്യ നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് കടക്കും. ആർത്തവ ശുചിത്വം മൗലികാവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വിധിയുടെ പ്രാധാന്യം കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 ൻ്റെ ഒരു വശമായി ഞങ്ങൾ ആർത്തവ ശുചിത്വം/ ആർത്തവ ആരോഗ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നിരുന്നാലും, വിധിന്യായം കടലാസിൽ മാത്രമായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ ആ അവകാശം എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു.
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ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 പ്രകാരം ആർത്തവ ആരോഗ്യം എന്നത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെയും അന്തസ്സിൻ്റെയും ഭാഗമായ ഒരു മൗലികാവകാശമാണ്. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനികൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആർത്തവ ശുചിത്വ നയം രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്കൂകൂളുകൾക്ക് നിർബന്ധിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇവ നിർബന്ധം
- എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വാട്ടർ പൈപ്പ് കണക്ഷനോടെ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും വെവ്വേറെ ശുചിമുറികൾ.
- സോപ്പ് അല്ലെങ്കില് ഹാന്ഡ് വാഷ് നിര്ബന്ധം.
- ശുചിമുറികൾ സ്വകാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദവുമായിരിക്കുകയും വേണം.
- സ്കൂളിൽ അധിക വസ്ത്രങ്ങളും ഡിസ്പോസിബിൾ പാഡുകളുമായി ആർത്തവ ശുചിത്വ ഇടം ഒരുക്കണം.
- ഉപയോഗിച്ച പാഡുകളുടെ സംസ്കരണത്തിന് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ആർത്തവ ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ച് അവബോധം നൽകണം.
വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും രേഖാമൂലമുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടാൻ സെപ്റ്റംബർ 1 ന് കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് നിർദേശിച്ചു. അതോടൊപ്പം നിലവിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നിർദേശിച്ചു.
ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കി ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്ത് നിന്നും മറുപടികൾ തേടാമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനങ്ങളോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസ് ഡിസംബർ 14 ന് അടുത്ത വാദം കേൾക്കും.
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