രാംലീല മൈതാന പ്രതിഷേധം: ഒരു സ്ഥലം എക്കാലത്തേക്കും കയ്യടക്കാനാവില്ല; കേന്ദ്രത്തോട് മറുപടി തേടി സുപ്രീം കോടതി
പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന സ്ഥലം "എക്കാലത്തേക്കുമായി" കയ്യടക്കി വെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഹർജികൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു.
By PTI
Published : November 3, 2026 at 3:09 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാംലീല മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ വ്യാപാരികൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും മറ്റുള്ളവരോടും മറുപടി തേടി സുപ്രീം കോടതി. ഉത്സവ സീസണിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർക്കെതിരെ (സിഇസി) നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരി സംഘടനകൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും മറ്റ് കക്ഷികളോടും സുപ്രീം കോടതി മറുപടി ആരാഞ്ഞു. പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന സ്ഥലം "എക്കാലത്തേക്കുമായി" കയ്യടക്കി വെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
രാംലീല മൈതാനത്തെ പ്രതിഷേധം കാരണം കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് 'കിരാന കമ്മിറ്റി ഡൽഹി' (Kirana Committee Delhi) നൽകിയ ഹർജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഹർജികൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. "ഒരു സ്ഥലം എക്കാലത്തേക്കുമായി കയ്യടക്കി വെക്കാൻ കഴിയില്ല. കർഷകർക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എവിടെ പോകാൻ കഴിയും? എല്ലാവർക്കും പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രതിഷേധത്തിനായി നിശ്ചിത സമയവും കാലയളവും അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട്" ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.
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വ്യാപാരികളുടെ ഹർജിക്ക് പുറമേ കൂട്ട അറസ്റ്റുകൾ, പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂരതകൾ, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടൽ, ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളും ഈ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹർജി നൽകിയ വ്യാപാരി സംഘടനകളോട്, സിഇസിക്ക് എതിരായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരെയും ഈ കേസിൽ കക്ഷികളാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവിടെയുള്ള കടകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇന്ന് കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ (CP) ആരും തന്നെയില്ലെന്നും വ്യാപാരികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോത്തഗി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളെയും കക്ഷികളാക്കാതെ, ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു കോടതിക്കും തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
വാദം കേൾക്കൽ തുടരുന്നു
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തതുമായും, വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായും (SIR irregularities) ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റ് 12 പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും നൽകിയ ഹർജിയിൽ, ഒക്ടോബർ 15ന് ഇതേ ബെഞ്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോടും മറ്റുള്ളവരോടും മറുപടി തേടിയിരുന്നു.
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