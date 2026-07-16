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'ആസിഡ് ആക്രമണ അതിജീവിതർക്ക് ട്രെയിന്‍ യാത്രാ ഇളവ് വേണം'; ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം തേടി ⁠സുപ്രീം കോടതി

ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവർക്ക് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഇളവും പ്രത്യേക റിസർവേഷൻ ക്വാട്ടയും അനുവദിക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ ⁠സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം തേടി.

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Supreme Court (File ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 16, 2026 at 6:14 PM IST

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Updated : July 16, 2026 at 6:20 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവർക്ക് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഇളവും പ്രത്യേക റിസർവേഷൻ ക്വാട്ടയും അനുവദിക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ ⁠സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം തേടി. ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അർച്ചന പതക് ദവേയോട് ഈ വിഷയത്തിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

21 വിഭാഗത്തിലുള്ള വികലാംഗരുണ്ടെന്ന് (പിഡബ്ല്യുഡി) അർച്ചന പതക് ദവേ പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ ഇതിനകം തന്നെ അവർക്ക് യാത്രാ ഇളവുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ദവേ പറഞ്ഞു. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള വികലാംഗർക്കും അടിയന്തര യാത്രാ ക്വാട്ട നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് റെയിൽവേ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ആസിഡ് ആക്രമണ ഇരകൾക്ക് റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് 'അതിജീവൻ സൊസൈറ്റി' എന്ന എൻജിഒ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ നടപടി. അതിജീവൻ സൊസൈറ്റിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ, അത്തരം അതിജീവിതർക്ക് ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തേക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളിൽ പലതവണ സന്ദർശിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഇളവ് തേടി.

ഹർജി പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതി ചികിത്സാ കാലയളവിലെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിൽ നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആസിഡ് ആക്രമണ ഇരകളെ തലസീമിയ, കാൻസർ തുടങ്ങിയ രോഗികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും അങ്ങനെ അവർക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിന് റെയിൽ ടിക്കറ്റുകളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യേക റിസർവേഷൻ ക്വാട്ടയും ഇളവ് റെയിൽവേ നിരക്കുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിൽ ബെഞ്ച് നേരത്തെ കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു.

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"ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവർക്ക് പൊള്ളലിൻ്റെ സ്വഭാവം കാരണവും ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് ശേഷവും നിരന്തരമായ ചൊറിച്ചിലും അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിനാൽ അവർക്ക് എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്‌ത (എസി) കോച്ചുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്," പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരെ പിഡബ്ല്യുഡി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റെയിൽ യാത്രാ നിരക്കിൽ ഇളവ് ലഭിക്കാൻ അർഹരാക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞു.

മിക്ക അതിജീവിതരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഡൽഹി, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ വൻകിട ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നിലധികം തവണ റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറികൾക്കും തുടർചികിത്സകൾക്കുമായി ഇവർക്ക് ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. എസി ടിക്കറ്റുകളുടെ ഉയർന്ന നിരക്ക് ഇവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

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Last Updated : July 16, 2026 at 6:20 PM IST

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ACID ATTACK VICTIMS CONCESSION

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