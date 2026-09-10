പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം; കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ്
18 വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കരാറിലേർപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി മറുപടി തേടിയത്.
By PTI
Published : September 10, 2026 at 6:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കർശന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണമെന്നും 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാല്പര്യ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിനും കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയത്തിനും നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. 'ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അലയൻസ്' എന്ന എൻജിഒയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സാക്ഷം മഹേശ്വരി മുഖേന ഈ പൊതുതാല്പര്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ എച്ച്. എസ്. ഫൂൽക്കയുടെ പ്രാഥമിക വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുമായി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് കരാറും തുടക്കം മുതലേ അസാധുവാണെന്നും (void ab-initio) അതിനാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടനടി നിർത്തിവെക്കണമെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിക്കണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിലെ 11-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് നിയമപരമായി കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അധികാരമില്ല. എന്നാൽ ഇത് മറികടന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങാനും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും നിലവിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് കുട്ടികളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ഹർജി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
കൃത്യമായ വയസ്സ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ കുട്ടികൾ ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് തുടരുന്നത് കേവലം നിയമപരമായ വീഴ്ച മാത്രമല്ല, വലിയ ഭരണഘടനാ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ചൂഷണം, ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ, മനുഷ്യക്കടത്ത്, പെരുമാറ്റ കൃത്രിമത്വങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം, സൈബർ ബുളീയിംഗ്, പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ കാണാനിടയാകൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങളിലേക്ക് ഇത് കുട്ടികളെ തള്ളിയിടുന്നു. ഇത് കുട്ടികളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, വ്യക്തിത്വം, സ്വകാര്യത, സുരക്ഷ, മാനസിക വളർച്ച എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ വിഷയത്തിൽ കോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഹർജി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും അത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും തടയാൻ കർശന നിയമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പ്രായപരിധി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫിൽട്ടറിംഗ് ടൂളുകളോ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
ഫേയ്സ്ബുക്ക്, സ്നാപ്ചാറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ 13 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം 18 വയസ്സുവരെയുള്ളവർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ്. അതിനാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഇൻ്റർമീഡിയറി ഗൈഡ്ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്സ് കോഡ്) റൂൾസ്, 2021 ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നും, മാതാപിതാക്കളുടെയോ നിയമപരമായ രക്ഷാധികാരിയുടെയോ ഐഡൻ്റിറ്റി പരിശോധനയ്ക്കും (ഇ-കെവൈസി) സമ്മതത്തിനും വിധേയമായി മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകാവൂ എന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
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സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ എതിർകക്ഷിയോട് (respondent) ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു റിട്ട്, ഉത്തരവ് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കണം. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആ സേവനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനും അതിലുള്ള അപകടസാധ്യതകൾക്കും അനുസൃതമായി, മാതാപിതാക്കളുടെയോ നിയമപരമായ രക്ഷിതാവിൻ്റെയോ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം.
ഇതിനായി നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തിരിച്ചറിൽ രേഖകൾ (അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും അധികാരവും പരിശോധിക്കുന്നതോ ഇ-കെവൈസി (e-KYC) നടത്തുന്നതോ ഉൾപ്പെടെ) വിധേയമായി മാത്രമേ അത്തരം ഉപയോഗം അനുവദിക്കാവൂ എന്ന് ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
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