കുട്ടികളിലെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കണം; ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രത്തോട് മറുപടി തേടി സുപ്രീം കോടതി
ഇൻഡോർ ആസ്ഥാനമായുള്ള എമറാൾഡ് ഹൈറ്റ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സിദ്ധാർഥ് സിങ്ങും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടി.
By ANI
Published : October 16, 2026 at 4:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കുട്ടികളെ സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഓൺലൈൻ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയിൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി സുപ്രീം കോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നോട്ടിസ് അയച്ചു. തുടർന്ന് കേസ് ഡിസംബർ 7 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിവച്ചു.
ഇൻഡോർ ആസ്ഥാനമായുള്ള എമറാൾഡ് ഹൈറ്റ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സിദ്ധാർഥ് സിങ്ങും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് പ്രായപരിധി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും നിശ്ചിത പ്രായത്തിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സമൂഹ മാധ്യമം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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സൈബർ ഭീഷണി, ഓൺലൈൻ ഗ്രൂമിങ്, ലൈംഗിക ചൂഷണം, അശ്ലീലമായതും ഹാനികരവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ, കുട്ടികളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം രൂപകൽപ്പന തുടങ്ങിയ അപകടങ്ങളെ നേരിടാൻ സമഗ്രമായ നയം വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷാദം ഉത്കണ്ഠ, ശരീരപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ, ഉറക്കക്കുറവ്, കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരം അപകടങ്ങളെ നേരിടാൻ സ്വമേധയാ ഉള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും മാതാപിതാക്കൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളും മാതിയാകില്ലെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടത് തുല്യത, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
സമൂഹ മാധ്യമം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദങ്ങൾ
സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ലോകം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നിവയ്ക്ക് സമൂഹ മാധ്യമം വലിയൊരു കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ ലൈക്കുകളും കമൻ്റുകളും നോക്കി സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിൽ അപകർഷതാബോധം വളർത്തുന്നു. കൂടാതെ, സൈബർ ബുള്ളിയിങ് പോലുള്ള കെണികളിൽ പെട്ടുപോകുന്ന കുട്ടികൾ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലാവുകയും ഇത് അവരുടെ പഠനത്തെയും വ്യക്തിത്വ വികാസത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
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