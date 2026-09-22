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മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കാത്തവര്‍ക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

വന്ദേമാതരം പൂര്‍ണമായി ആലപിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് ടിഎം കൃഷ്‌ണ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് മറുപടി.

supreme court Vande Mataram VANDE MATARAM CRIMINAL Consequences
Supreme court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 2:07 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: മതപരമായോ മനഃസാക്ഷിപരമായോ ഉള്ള കാരണങ്ങളാൽ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കാത്ത പൗരന്മാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സുപ്രീം കോടതി. 2026-ലെ ദേശീയ ബഹുമാനത്തോടുള്ള അനാദരവ് തടയൽ ഭേദഗതി നിയമത്തെയും, ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിൽ വന്ദേമാതരത്തിന്‍റെ ആറ് പാദങ്ങളും നിർബന്ധമായും ആലപിക്കണമെന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ഉത്തരവുകളെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിന്‍റെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം.

ദേശീയ ഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന് ക്രിമിനൽ ശിക്ഷാ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന 2026-ലെ നിയമഭേദഗതിക്കും, ആറ് പാദങ്ങളും നിർബന്ധമായും ആലപിക്കണമെന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ഉത്തരവുകൾക്കുമെതിരെ പ്രശസ്ത കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ ടി.എം. കൃഷ്ണ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയി പരിഗണിക്കവേയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് , ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി , ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഇത്തരമൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. വിഷയത്തില്‍ രണ്ടാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാൻ സർക്കാരിനോട് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ആദ്യ രണ്ട് ചരണങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെ വര്‍ണിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീടുള്ള വരികള്‍ ലക്ഷ്മിയോടും ദുര്‍ഗയോടും ഉപമിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഭാഗങ്ങൾ പാടാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതര സ്വഭാവത്തെ ലംഘിക്കുന്നതാണ് ഹർജിക്കാരൻ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞു.

ഏതാണ് ദേശീയ ഗാനം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോടതിയുടെ പരിധിയിലുള്ള വിഷയമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ബെഞ്ച്, എന്നാൽ വിശ്വസപരമായോ മനസ്സക്ഷിപരമായോ ഗാനം ആലപിക്കാത്തവരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. 1986-ലെ ചരിത്രപരമായ 'ബീജോയ് ഇമ്മാനുവൽ' കേസിലെ തത്ത്വങ്ങൾ ഈ നിയമത്തിനും ബാധകമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും, മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ മാറിനിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

വന്ദേമാതരത്തിലെ അവസാനത്തെ നാല് പാദങ്ങളിൽ ഹിന്ദു ദേവിമാരെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദം. ഇവ ആലപിക്കാൻ പൗരന്മാരെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന മതേതരത്വത്തിനും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വിരുദ്ധമാണെന്നും കൃഷ്ണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആദ്യ രണ്ട് പാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരമ്പരാഗതമായി ആലപിച്ചിരുന്നതെന്നും, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പെട്ടെന്ന് ആറ് പാദങ്ങളും നിർബന്ധമാക്കി ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഡോ. എസ്. മുരളിധർ വാദിച്ചു.

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വാദത്തിനിടെ, നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത നടത്തിയ "നക്സലൈറ്റ്" പരാമർശം കോടതിമുറിയിൽ വാദപ്രതിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചു. പരാമർശം തിരുത്തണമെന്ന് ഡോ. മുരളിധർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും താൻ പറഞ്ഞതിൽ ഖേദമില്ലെന്ന നിലപാടിൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഉറച്ചുനിന്നു.

2026-ലെ പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം ദേശീയ ഗാനത്തെയോ ദേശീയ ഗീതത്തെയോ ബോധപൂർവ്വം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. മുൻപ് ഈ നിയമത്തിൽ ക്രിമിനൽ ശിക്ഷ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പുതിയ ഭേദഗതിയിലൂടെ പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇനി പരിശോധിക്കുക

1971 ലെ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3 മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച 2026 ലെ ഭേദഗതി പ്രകാരം, ദേശീയ ഗാനമോ ആലപിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വം തടയുകയോ, അത്തരം ഗാനാലാപനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയെ തടസപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ, പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാം. വന്ദേമാതരവും ജനഗണമനയും ആലപിക്കുകയോ പ്ലേ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആദ്യം ദേശീയ ഗാനം വേണം ആദ്യം ആലപിക്കാൻ.

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TAGGED:

SUPREME COURT
VANDE MATARAM
VANDE MATARAM CRIMINAL CONSEQUENCES
SC ON VANDE MATARAM ISSUE

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