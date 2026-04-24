''പൗരന്മാർ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുക''; ബംഗാൾ പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി

സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ തീവ്ര പരിഷ്‌കരണം (എസ്‌ ഐ ആർ) ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് 92.25% പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ ബെഞ്ച് അഭിനന്ദിച്ചത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 24, 2026 at 4:09 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ 92% പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് തൃപ്‌തികരമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. പൗരന്മാർ വോട്ടവകാശം സജീവമായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുകയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ 152 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 92.72 ശതമാനം എന്ന റെക്കോർഡ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌ മല്യ ബാഗ്‌ചി, വിപുൽ എം പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് വിഷയം പരിഗണിച്ചത്. സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും കോടതിമുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വോട്ടർ പട്ടിക തീവ്രമായ പരിഷ്‌കരണം (എസ്‌ ഐ ആർ) ചോദ്യം ചെയ്‌ത കേസിൽ ഹർജിക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ കല്യാൺ ബന്ദോപാധ്യായയും മേനക ഗുരുസ്വാമിയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരായി.

സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്രമായ പരിഷ്‌കരണം (എസ്‌ ഐ ആർ) ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹർജികൾ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെയാണ് 92.25% പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ ബെഞ്ച് അഭിനന്ദിച്ചത്.

"ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരനെന്ന നിലയിൽ, വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള അധികാരത്തിലൂടെ ജനാധിപത്യത്തിലെ തങ്ങളുടെ ശക്തി ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആളുകൾ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഇത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു," ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. പോളിങ് സമയത്ത് അക്രമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനെയും ബെഞ്ച് അഭിനന്ദിച്ചു. അക്രമ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്‌ചി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബാലറ്റിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തി ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, അവർ അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

കേസിൽ വാദം കേൾക്കൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ സമീപിക്കാനും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി. അടിയന്തരാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉടനടി പരിഗണിക്കാൻ ട്രൈബ്യൂണലുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

എസ്‌ ഐ ആറില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് മമത ബാനര്‍ജി അടക്കം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. എസ്‌ ഐ ആര്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ കമ്മിഷന്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച വിവിധ ഉത്തരവുകള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്നും, നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ചാണ് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പുതുക്കല്‍ നടപടികള്‍ നടക്കുന്നതെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

