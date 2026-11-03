ഡൽഹിയിൽ നിരോധിത പടക്കങ്ങളുടെ വിൽപന; മാധ്യമവാര്ത്തകളില് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി
ഡൽഹിയിൽ നിരോധിത പടക്കങ്ങൾ പരസ്യമായി വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന പത്രവാർത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കോടതിയുടെ പ്രതികരണം.
Published : November 3, 2026 at 4:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായി ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്ന് ഡൽഹിയിലെ വിപണികളിൽ വിവിധയിനം പടക്കങ്ങൾ പരസ്യമായി വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പത്രവാർത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി. ജസ്റ്റിസുമാരായ എം. എം. സുന്ദരേഷ്, പ്രസന്ന ബി. വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് മാധ്യമങ്ങളില് വന്ന റിപ്പോർട്ട് പരാമർശിച്ചത്.
ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സാധാരണ പടക്കങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനും പൊട്ടിക്കുന്നതിനും കോടതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ കടകളിൽ എല്ലാത്തരം നിരോധിക പടക്കങ്ങളും പരസ്യമായി വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്തകള് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടതിയുടെ പ്രതികരണം. നിയമലംഘനം നടന്നോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടിയോട് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മാധ്യമറിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, "ഇതിൽ ഒരു ചിത്രമുണ്ട്, ഇന്നലത്തെ കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എല്ലാത്തരം പടക്കങ്ങളും കടകളിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ദയവായി ഇത് പരിശോധിക്കുക," ജസ്റ്റിസ് സുന്ദരേഷ് ഭാട്ടിയോട് പറഞ്ഞു. വിവിധയിനം പടക്കങ്ങൾ ലഭ്യമാണെന്ന റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങളും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ലൈസൻസുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും, ക്യുആർ കോഡ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ എല്ലാത്തരം പടക്കങ്ങളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളതെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
കോടതി വിലക്കിയതെന്തൊക്കെ?
അടുത്തിടെ, ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് താരതമ്യേന ദോഷം കുറവുള്ള ഹരിത പടക്കങ്ങൾ (Green crackers) വിൽക്കാൻ കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 2025 ഒക്ടോബർ 15-ലെ കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച്, 2026 നവംബർ 7, 8 തീയതികളിൽ രാവിലെ 6:00 മുതൽ 7:00 വരെയും രാത്രി 8:00 മുതൽ 10:00 വരെയും മാത്രമേ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കാവൂ എന്ന് അധികാരികൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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നവംബർ 9 മുതൽ പടക്കങ്ങൾക്ക് പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികൾ, നഴ്സിങ് ഹോമുകൾ,പ്രാഥമിക ജില്ലാ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ,നിശബ്ദ മേഖലകൾ എന്നിവയുടെ 300 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കാന് പാടില്ലെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായി ഡൽഹിയിൽ പടക്കങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ ലംഘിച്ച് ഇപ്പോഴും നിരോധിത പടക്കങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവർ ഏറെയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഡൽഹി പൊലീസ് അലിപൂരിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി 2,260 കിലോഗ്രാം നിരോധിത പടക്കങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. സംഭലത്തിൽ നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
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