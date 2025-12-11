"ഡൽഹി കലാപം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്", ഉമർ ഖാലിദിനും ഷർജീൽ ഇമാമിനും ജാമ്യം നല്കരുതെന്ന് പൊലീസ്
2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമർ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയൽ മാറ്റിവച്ച് സുപ്രീം കോടതി. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ 18ന് അകം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദേശം.
ന്യൂഡൽഹി: 2020ലെ ഡൽഹി കലാപ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആക്ടിവ്സ്റ്റ് ഉമർ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയൽ മാറ്റിവച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന കലാപത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുഎപിഎ (unlawful activities prevention act) കേസിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ അരവിന്ദ് കുമാർ, എൻവി അഞ്ജരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറയാൻ മാറ്റിവച്ചത്.
കേസിൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ (എഎസ്ജി) എസ് വി രാജു, മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ കപിൽ സിബൽ, അഭിഷേക് സിംഗ്വി, സിദ്ധാർത്ഥ ദവേ, സൽമാൻ ഖുർഷിദ്, സിദ്ധാർത്ഥ് ലുത്ര എന്നിവരുടെ വാദങ്ങളും ബെഞ്ച് കേട്ടു. കോടതിയിൽ വിചാരണ വൈകുന്നതിന് പ്രോസിക്യൂഷനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഭിഭാഷകൻ രാജു വാദിച്ചു. "പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കാലതാമസവുമില്ല. 30,000 പേജുകൾ അടങ്ങുന്ന എല്ലാ രേഖകളുടെയും ഹാർഡ് കോപ്പികൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു", എന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഉമർ ഖാലിദ് ഡൽഹി വിട്ടുപോകാൻ മനപ്പൂർവ്വം പദ്ധതിയിട്ടു"
ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ഷർജീൽ ഇമാമിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഉമർ ഖാലിദിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാജു വാദിച്ചു. ഷർജീൽ ഇമാമിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉമർ ഖാലിദിൻ്റേതാകാം. ഷർജീൽ ഇമാമിൻ്റെ കേസ് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായ തെളിവായി പരിഗണിക്കുമെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ഉമർ ഖാലിദ് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഡൽഹി വിട്ടുപോകാൻ മനപ്പൂർവ്വം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെന്ന് രാജു വാദിച്ചു. ഖാലിദാണ് കലാപത്തിന് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഖാലിദ് ഡൽഹി പ്രതിഷേധ പിന്തുണ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിൻ അല്ലെന്നും അഡ്മിന് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്ദേശമയക്കാൻ കഴിയൂ എന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. മാർച്ച് 11 ന് മുൻപ് വരെ ഉമർ ഖാലിദ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വാട്സ് ആപ്പിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചെന്നും മാർച്ച് 11 ന് ശേഷം എല്ലാവരും മുഴുവൻ സന്ദേശങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.
2016 ലെ എഫ്ഐആറുമായി എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് കോടതി
തുടർന്ന് ജെഎൻയുവിൽ ഉയർന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2016 ലെ എഫ്ഐആറിലേക്കും കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചു. 2020 ൽ നടന്ന കലാപത്തിന് 2016 ലെ എഫ്ഐആറുമായി എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും ഇതിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളതെന്ന ചോദ്യവും കോടതി ഉന്നയിച്ചു.
എന്നാലിതിന് മറുപടിയായി ഉമർ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം എന്നിവർക്ക് രണ്ട് വർഷം മുൻപേ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് അഭിഭാഷകൻ രാജു പറഞ്ഞു. സാക്ഷിയായ ജെയിംസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും ഉമർ ഖാലിദിൽ നിന്നായിരുന്നുവെന്നും, ജാമിയ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ (ജെസിസി) തീരുമാനങ്ങളിൽ നദീം ഖാൻ എന്നയാളോടൊപ്പം ഖാലിദും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ച ഖാലിദ് ഉൾപ്പെടുന്ന കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് രേഖകൾ ഇതിന് തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എല്ലാ മീറ്റിംഗുകളിലും ഖാലിദ് സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നുവെന്നും കലാപം, പ്രതിഷേധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഖാലിദ് സൂക്ഷ്മമായി ശേഖരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. എന്നാൽ യുഎപിഎയുടെ സെക്ഷൻ 15 പ്രകാരം ഗൂഢാലോചനയെ എങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച കോടതി, ഉമർ ഖാലിദ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന് നടപടിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും അത് ഒരു പ്രസംഗം മാത്രമാണെന്നും ഹർജിക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാല്, ഗൂഡാലോചനകൾക്കും ആസൂത്രണത്തിനും പ്രസംഗം ആശയം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ മറുപടി നൽകി.
ഈ വിഷയത്തിൽ സെക്ഷൻ 15 ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ വിശദീകരണവും രാജു നൽകി. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെയും സുരക്ഷയെയും അസമിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് രാജു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പൊലീസ് നൽകിയ കുറ്റ പത്രത്തിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇവയ്ക്ക് വ്യക്തികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
തുടർന്ന് മറ്റ് കുറ്റകൃത്യത്തെ വാദിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇതെല്ലാം ഗൂഢാലോചനയിലേയ്ക്കാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്നും അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. പെട്രോൾ ബോംബ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും സമർപ്പിക്കാൻ ബെഞ്ച് ഡിസംബർ 18 വരെ കക്ഷികൾക്ക് സമയം നൽകി.
53 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 700 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത കലാപമായിരുന്നു 2020 ൽ നടന്നത്. കലാപത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരനാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഉമർ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം തുടങ്ങി മറ്റ് പ്രതികൾക്കെതിരെ 1967 ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമം (യുഎപിഎ) പ്രകാരം ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമം, മുൻ ഐപിസിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പ്രകാരം കേസെടുത്തു.
പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമത്തിനും (സിഎഎ) ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനും (എൻആർസി) എതിരായ വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. കലാപത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ സെപ്റ്റംബർ 2 ലെ ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
