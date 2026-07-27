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1993 മുംബൈ സ്‌ഫോടനക്കേസ്: അബു സലേമിൻ്റെ മോചന ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി

25 വർഷത്തെ ജയിൽവാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ ജീവപര്യന്തം തടവിൽ നിന്ന് മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് നടപടി.

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Supreme Court of India (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 7:03 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 1993-ലെ മുംബൈ സ്ഫോടന പരമ്പരക്കേസിലെ പ്രതിയും അധോലോക കുറ്റവാളിയുമായ അബു സലേമിൻ്റെ മോചന ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി. പോർച്ചുഗലുമായി ഉണ്ടാക്കിയ നാടുകടത്തൽ വ്യവസ്ഥപ്രകാരം താൻ ഇന്ത്യയിൽ 25 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും അതിനാൽ തന്നെ വെറുതെവിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ്, ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മെഹ്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്.

ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ അബു സലേം സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടി. സലേമിൻ്റെ ഹർജി നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി "അകാലത്തിലുള്ളതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്" എന്ന് വ്യക്തമാക്കി തള്ളിയിരുന്നു.

നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 2005 നവംബർ 11-നാണ് അബു സലേമിനെ പോർച്ചുഗലിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. ഇന്ത്യയും പോർച്ചുഗലും തമ്മിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം സലേമിന് വധശിക്ഷ നൽകാനാവില്ലെന്നും തടവുശിക്ഷ 25 വർഷത്തിൽ കവിയാൻ പാടില്ലെന്നുമാണ് വ്യവസ്ഥ.

താൻ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. വിചാരണത്തടവുകാരനായി കഴിഞ്ഞ കാലയളവും ശിക്ഷാവിധിക്കു ശേഷമുള്ള കാലയളവും കൂടാതെ നല്ല നടപ്പിന് ലഭിച്ച ഇളവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് വർഷവും ഒൻപത് മാസവും സൽപ്പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ഇളവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

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25 വർഷം എങ്ങനെ പൂർത്തിയായെന്ന് കോടതി സലേമിൻ്റെ അഭിഭാഷകനോട് ചോദിച്ചു. ശിക്ഷാകാലയളവ് ചുരുക്കാൻ നല്ല നടപ്പിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. 2005 നവംബർ 11-ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സലേമിൻ്റെ 25 വർഷത്തെ കാലാവധി സാധാരണ കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രകാരം 2030 നവംബറിലെ അവസാനിക്കൂ എന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

​ഒരു ദിവസത്തെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേസിൽ വിശദമായ വിധി വേണോ അതോ ലളിതമായ തള്ളിക്കളയലാണോ വേണ്ടതെന്ന് കോടതി ചോദിക്കുകയും വിഷയത്തിൽ വിശദമായ വിധി വേണമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഹർജിയിൽ വിധി പറയാനായി മാറ്റുകയുമായിരുന്നു.

ഹർജിക്കാരൻ വിചാരണ കാലാവധി അനുഭവിച്ച കാലയളവ് പരിഗണിക്കണമെന്ന് സലേമിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിവേദനങ്ങളും പരിഗണിക്കുമെന്നും ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളില്‍ തൻ്റെ രേഖാമൂലമുള്ള വാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും അഭിഭാഷകനോട് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സലേമിനെ ആദ്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത് 2005 നവംബർ 11 നാണ്. പ്രസ്‌തുത തീയതി മുതൽ 25 വർഷത്തെ ശിക്ഷാ കാലാവധി 2030 നവംബറിൽ അവസാനിക്കും. 1993 ലെ മുംബൈ പരമ്പര ബോംബ് സ്ഫോടന കേസിൽ സലേമിനെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. മറ്റൊരു കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവും വിധിച്ചു. "സലേമിൻ്റെ പ്രത്യേക ഹർജിയിൽ 2022 ജൂലൈയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ, പോർച്ചുഗലിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത പാലിക്കാനും 25 വർഷത്തെ ശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സലേമിനെ മോചിപ്പിക്കാനും കേന്ദ്രം ബാധ്യസ്ഥമാണെന്ന്" സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു.

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